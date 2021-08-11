Месси подписал контракт с ПСЖ
Аргентинский футболист Лионель Месси подписал контракт с «Пари Сен-Жермен», сообщает пресс-служба французского клуба.
Аргентинский футболист Лионель Месси подписал контракт с «Пари Сен-Жермен», сообщает пресс-служба французского клуба.
Срок действия соглашения составит два года с возможностью продления контракта еще на год, передает «Интерфакс».
Таким образом, Месси официально стал игроком ПСЖ.
Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de Leo Messi pour un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021
PSGxMESSI ❤️💙
5 августа сообщалось, что Месси покидает «Барселону» в связи с тем, что новый контракт – на устраивающих обе стороны условиях – невозможно подписать «из-за преград финансового и структурного характера», под которыми подразумеваются правила, действующие для клубов в испанском футбольном чемпионате.
Месси - 10-кратный чемпион Испании, семикратный обладатель Кубка Испании, восьмикратный – Суперкубка Испании; четыре раза он выиграл Лигу чемпионов, по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Он – шестикратный обладатель «Золотого мяча».
Unforgoatable. pic.twitter.com/iURB65lb0u— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 9, 2021
В составе сборной Аргентины Месси в 2021 году выиграл Кубок Америки – первый его титул на уровне национальных команд (есть еще золото Олимпиады-2008, однако олимпийские турниры, в котором задействованы в основном игроки не старше 23 лет, к элитным не относят).
Месси неоднократно участвовал в матчах, проходивших в России – за «Барселону» против казанского «Рубина» и московского «Спартака» в Лиге чемпионов и за сборную Аргентины на чемпионате мира-2018.