Месси подписал контракт с ПСЖ

Срок действия соглашения составит два года с возможностью продления контракта еще на год, передает «Интерфакс».

Таким образом, Месси официально стал игроком ПСЖ.

Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de Leo Messi pour un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option.



PSGxMESSI ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

5 августа сообщалось, что Месси покидает «Барселону» в связи с тем, что новый контракт – на устраивающих обе стороны условиях – невозможно подписать «из-за преград финансового и структурного характера», под которыми подразумеваются правила, действующие для клубов в испанском футбольном чемпионате.

Месси - 10-кратный чемпион Испании, семикратный обладатель Кубка Испании, восьмикратный – Суперкубка Испании; четыре раза он выиграл Лигу чемпионов, по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Он – шестикратный обладатель «Золотого мяча».

В составе сборной Аргентины Месси в 2021 году выиграл Кубок Америки – первый его титул на уровне национальных команд (есть еще золото Олимпиады-2008, однако олимпийские турниры, в котором задействованы в основном игроки не старше 23 лет, к элитным не относят).