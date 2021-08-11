Конкуренция и ценовая война в розничной торговле в ближайшие годы только усилятся

В условиях пандемии успеха добились те розничные сети, которые смогли наиболее быстро и гибко отреагировать на новые вызовы в сфере электронной торговли. Однако услуга доставки на дом малоприбыльна для продавцов, и в будущем покупателям, вероятно, придется платить за нее больше. В то же время конкуренция между продавцами усиливается, что обещает покупателям более выгодные цены и больший выбор, пишет Postimees.