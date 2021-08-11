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Конкуренция и ценовая война в розничной торговле в ближайшие годы только усилятся
Какая торговая сеть самая прибыльная?

Coop Eesti остается лидером рынка в розничной торговле ФОТО: Coop Eesti

В условиях пандемии успеха добились те розничные сети, которые смогли наиболее быстро и гибко отреагировать на новые вызовы в сфере электронной торговли. Однако услуга доставки на дом малоприбыльна для продавцов, и в будущем покупателям, вероятно, придется платить за нее больше. В то же время конкуренция между продавцами усиливается, что обещает покупателям более выгодные цены и больший выбор, пишет Postimees.

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«Проблема заключается в том, что э-торговля продуктами питания не очень прибыльна как новое направление бизнеса, - говорит член правления Selver Кристи Ломп. - На данный момент доставка на дом предлагается очень дешево, но в ближайшие годы это обязательно изменится. Потребители понимают, что это удобная услуга и что упаковщики и курьеры не делают свою работу бесплатно».

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