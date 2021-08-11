Коктейль-бар в Хельсинки объявил бойкот премьер-министру Санне Марин

Предприниматели Ями Ярвинен и Минна Кеттунен заявляют на своей странице в Facebook, что причиной запрета на вход в заведение стали ограничительные меры, принятые финским правительством по отношению к барам и ресторанам.

Предприниматели запретили премьер-министру Санне Марин посещать бар в течение девяти лет. Министру по делам семьи и основным услугам Кристе Киуру запрещается вход в бар на 12 лет, Танели Пуумалайнену, главному врачу Департамента здравоохранения и социального обеспечения - на пять лет, заместителю министра социального обеспечения и здравоохранения Кирси Вархила — на три года. Санкциям подверглись еще три чиновника высшего эшелона власти.