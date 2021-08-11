Фонд интеграции в августе откроет запись на бесплатные курсы эстонского языка

Регистрация на бесплатные летние курсы эстонского языка на уровнях A1-С1 откроется 25 августа в 10 часов утра на сайте фонда, где будет доступно 1456 мест. Зарегистрироваться на курсы объемом 120 академических, которые пройдут с сентября по декабрь, могут взрослые в возрасте от 18 лет.

Курсы эстонского языка будут проводиться как очно, так и в интернет-среде. В контактной форме принять участие в курсах можно будет в Таллинне, Нарве, Йыхви, Кохтла-Ярве (в т.ч. в Ахтме), в Тарту, Пярну и Силламяэ. Регистрируясь, участник курсов должен учитывать, что при необходимости придется перейти с контактной формы обучения на онлайн-обучение. Также в зависимости от эпидемиологической ситуации может возникнуть необходимость предъявить при явке на занятия COVID-сертификат.

Чтобы регистрация прошла гладко, желательно предварительно ознакомиться с правилами регистрации и пройти тест на знание языка на домашней странице Фонда интеграции. Расписание занятий будет размещено на сайте за неделю до открытия регистрации.