Ср, 11.08.2021
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Галерея ⟩ Концерн Postimees Grupp провел вакцинацию на рабочем месте

Сотрудники медиаконцерна Postimees Grupp в среду могли при желании сделать прививку от коронавируса практически на рабочем месте, в здании Postimees.

Через шесть недель медицинский персонал вернется сюда, чтобы ввести вакцинированным сегодня людям вторую дозу вакцины.

Вакцинацию сотрудников проводили медработники дома по уходу Benita Kodu. Два сотрудника медпридприятия могли вакцинировать двух человек одновременно с интервалом в 5 минут.

Поскольку вакцина Pfizer требует второй защитной инъекции через шесть недель, повторная вакцинация будет сделана в доме медиаконцерна в конце сентября.

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