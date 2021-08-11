Галерея ⟩ Концерн Postimees Grupp провел вакцинацию на рабочем месте

Через шесть недель медицинский персонал вернется сюда, чтобы ввести вакцинированным сегодня людям вторую дозу вакцины.

Вакцинацию сотрудников проводили медработники дома по уходу Benita Kodu. Два сотрудника медпридприятия могли вакцинировать двух человек одновременно с интервалом в 5 минут.