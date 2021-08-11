Фото ⟩ На острове Аэгна выставлен на продажу прекрасный земельный участок со старинными строениями

На живописном острове Аэгна выставлен на продажу земельный участок площадью 3316 м2, на котором находятся: жилой дом, надворная постройка, площадка для гриля, коптильня и туалет. За ухоженный прибрежный участок хотят получить 245 000 евро.

Дача на острове Аэгна. ФОТО: KV.EE

Дом, первоначально служивший жильем для семей четырех офицеров, общей площадью 206,2 м2, был построен в 1930 году. В советское время здесь находился дом отдыха Маардуского химического комбината. В 12-комнатном доме четыре спальни.

Дача на острове Аэгна. ФОТО: KV.EE

К дому нужно немного приложить руки. Новый хозяин может открыть в нем гостиницу и кафе с видом на море. Море, прекрасный песчаный пляж и порт Аэгна находятся в двух шагах.

Дача на острове Аэгна. ФОТО: KV.EE