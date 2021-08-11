Фото ⟩ На острове Аэгна выставлен на продажу прекрасный земельный участок со старинными строениями
На острове Аэгна продается бывший дом отдыха, который можно использовать по своему усмотрению, пишет Kodustiil.
На острове Аэгна продается бывший дом отдыха, который можно использовать по своему усмотрению, пишет Kodustiil.
На живописном острове Аэгна выставлен на продажу земельный участок площадью 3316 м2, на котором находятся: жилой дом, надворная постройка, площадка для гриля, коптильня и туалет. За ухоженный прибрежный участок хотят получить 245 000 евро.
Дом, первоначально служивший жильем для семей четырех офицеров, общей площадью 206,2 м2, был построен в 1930 году. В советское время здесь находился дом отдыха Маардуского химического комбината. В 12-комнатном доме четыре спальни.
К дому нужно немного приложить руки. Новый хозяин может открыть в нем гостиницу и кафе с видом на море. Море, прекрасный песчаный пляж и порт Аэгна находятся в двух шагах.
С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.