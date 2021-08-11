В Эстонии растет число нуждающихся в госпитализации пациентов с коронавирусом

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе были госпитализированы 53 человека с коронавирусом. В недельном сравнении рост составил 26,2%.

По состоянию на утро 11 августа в больницах находятся уже 63 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется четырем пациентам, из которых три человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.