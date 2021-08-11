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В Эстонии растет число нуждающихся в госпитализации пациентов с коронавирусом

Пярнуская больница. Иллюстративное фото. ФОТО: Eero Vabamägi

В Эстонии растет число пациентов с коронавирусной инфекцией, нуждающихся в больничном лечении, пишет Rus.ERR.

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе были госпитализированы 53 человека с коронавирусом. В недельном сравнении рост составил 26,2%.

По состоянию на утро 11 августа в больницах находятся уже 63 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется четырем пациентам, из которых три человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

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