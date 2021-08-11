Картина дня: режим ЧС в системе здравоохранения, миграционный кризис и война в розничной торговле

Пресс-конференция 〉 Трудовая инспекция: работодатель не может просто так взять и уволить отказавшегося вакцинироваться

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, руководитель рабочей группы по организации вакцинации от Covid-19 Марек Сеэр и заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 344 жителей Эстонии, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6729 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 344, то есть 5,1% от общего количества тестов. Читать далее...

Департамент здоровья вводит режим чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения

Если до сих пор в Эстонии существовала опасность чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения, то из-за увеличившихся рисков заражения Департамент здоровья был вынужден объявить режим чрезвычайной ситуации. Больницы и скорая помощь готовятся к росту числа пациентов с коронавирусом. При чрезвычайной ситуации госпитализируют, прежде всего, тех пациентов, которые нуждаются в неотложной помощи. Плановое лечение в первое время еще не будет нарушено, но к этому следует готовиться. Читать далее...

Конкуренция и ценовая война в розничной торговле в ближайшие годы только усилятся

В условиях пандемии успеха добились те розничные сети, которые смогли наиболее быстро и гибко отреагировать на новые вызовы в сфере электронной торговли. Однако услуги доставки на дом малоприбыльна для продавцов, и в будущем покупателям, вероятно, придется платить за нее больше. В то же время конкуренция между продавцами усиливается, что обещает покупателям более выгодные цены и больший выбор. Читать далее...

«Будет еще хуже!» Эксперт в студии о кризисе с мигрантами

Вслед за Литвой миграционный кризис перекинулся на Латвию. В пограничных с Беларусью районах введено чрезвычайное положение. Есть ли гарантии, что Эстония не столкнется с этой проблемой? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу.

«Ситуация плачевная»: результаты первого масочного рейда в автобусах огорчили

С начала прошлой недели из-за продолжающегося распространения коронавируса по всей Эстонии в общественном транспорте снова действует обязанность прикрывать рот и нос. Вчера представители Департамента здоровья и надзорного отдела горуправы осуществили масочный рейд в тартуских автобусах. Читать далее...

Обзор 〉 Высылка дипломатов между Россией и Эстонией участилась

По информации, полученной из Министерства иностранных дел, начиная с 2018 года, Эстония трижды высылала из страны российских дипломатов. По словам экспертов, объявление дипломатов персоной нон грата происходит чаще, чем МИД сообщает об этом общественности. Читать далее...

Неожиданная смена семейного врача: «Если система работает так, то это – проблема»

О ситуации, когда семейный врач человека уходит на пенсию или умирает, пациента не извещают, а имя нового терапевта он узнает постфактум и сюрпризом. Читать далее...

В большинстве заведений общепита необходимо предъявлять Covid-паспорт

Независимо от того, идет ли речь о закрытом или открытом помещении, заведения общепита с этой недели могут принимать одновременно до 50 клиентов без необходимости требовать covid-паспорт. Поскольку владельцы более крупных кафе, ресторанов и таверн считают такой лимит слишком низким, большинство из них решили начать проверку на инфекционную безопасность на входе. Читать далее...

Чтобы не потерять деньги при бронировании недвижимости, учтите эти нюансы, пожалуйста

Что необходимо предусмотреть, чтобы договор о бронировании недвижимости был заключен правильно и без неприятных последствий. Читать далее...

В Эстонии растет число нуждающихся в госпитализации пациентов с коронавирусом

В Эстонии растет число пациентов с коронавирусной инфекцией, нуждающихся в больничном лечении. Читать далее...

Около 150 граждан России в Ида-Вирумаа более трех месяцев ждут новые паспорта