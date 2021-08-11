Картина дня: режим ЧС в системе здравоохранения, миграционный кризис и война в розничной торговле
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 августа.
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, руководитель рабочей группы по организации вакцинации от Covid-19 Марек Сеэр и заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6729 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 344, то есть 5,1% от общего количества тестов. Читать далее...
Если до сих пор в Эстонии существовала опасность чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения, то из-за увеличившихся рисков заражения Департамент здоровья был вынужден объявить режим чрезвычайной ситуации. Больницы и скорая помощь готовятся к росту числа пациентов с коронавирусом. При чрезвычайной ситуации госпитализируют, прежде всего, тех пациентов, которые нуждаются в неотложной помощи. Плановое лечение в первое время еще не будет нарушено, но к этому следует готовиться. Читать далее...
В условиях пандемии успеха добились те розничные сети, которые смогли наиболее быстро и гибко отреагировать на новые вызовы в сфере электронной торговли. Однако услуги доставки на дом малоприбыльна для продавцов, и в будущем покупателям, вероятно, придется платить за нее больше. В то же время конкуренция между продавцами усиливается, что обещает покупателям более выгодные цены и больший выбор. Читать далее...
Вслед за Литвой миграционный кризис перекинулся на Латвию. В пограничных с Беларусью районах введено чрезвычайное положение. Есть ли гарантии, что Эстония не столкнется с этой проблемой? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу.
С начала прошлой недели из-за продолжающегося распространения коронавируса по всей Эстонии в общественном транспорте снова действует обязанность прикрывать рот и нос. Вчера представители Департамента здоровья и надзорного отдела горуправы осуществили масочный рейд в тартуских автобусах. Читать далее...
По информации, полученной из Министерства иностранных дел, начиная с 2018 года, Эстония трижды высылала из страны российских дипломатов. По словам экспертов, объявление дипломатов персоной нон грата происходит чаще, чем МИД сообщает об этом общественности. Читать далее...
О ситуации, когда семейный врач человека уходит на пенсию или умирает, пациента не извещают, а имя нового терапевта он узнает постфактум и сюрпризом. Читать далее...
Независимо от того, идет ли речь о закрытом или открытом помещении, заведения общепита с этой недели могут принимать одновременно до 50 клиентов без необходимости требовать covid-паспорт. Поскольку владельцы более крупных кафе, ресторанов и таверн считают такой лимит слишком низким, большинство из них решили начать проверку на инфекционную безопасность на входе. Читать далее...
Что необходимо предусмотреть, чтобы договор о бронировании недвижимости был заключен правильно и без неприятных последствий. Читать далее...
В Эстонии растет число пациентов с коронавирусной инфекцией, нуждающихся в больничном лечении. Читать далее...
Биометрические паспорта Российской Федерации по правилам оформляются в течение трех месяцев, на практике обычно быстрее. Но среди живущих в Эстонии граждан РФ есть такие, кто ждет новый паспорт уже пять месяцев. Причина в том, что пандемия нарушила обычное движение документов. Паспорта, которые уже готовы, должны доставить в Нарву из Москвы на следующей неделе. Читать далее...