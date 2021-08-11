Мужчина уснул в угнанном автомобиле
Поздним вечером 9 августа в Центр тревоги поступило сообщение от участников дорожного движения, что в волости Пыльва у дороги Пыльва-Карисилла стоит подозрительный автомобиль, а за рулем спит мужчина.
Поздним вечером 9 августа в Центр тревоги поступило сообщение от участников дорожного движения, что в волости Пыльва у дороги Пыльва-Карисилла стоит подозрительный автомобиль, а за рулем спит мужчина.
Полиция обнаружила в автомобиле 23-летнего молодого человека, который был в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка забрали ключи на хранение и доставили водителя в вытрезвитель, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
В ходе расследования выяснилось, что поездка этого водителя началась несколькими часами ранее, когда он уехал от дома знакомого в деревне Линте. Автомобиль он взял самовольно.
Для выяснения обстоятельств случившегося полиция начала уголовное производство.