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Мужчина уснул в угнанном автомобиле

Сидевший за рулем молодой человек был пьян. Фото иллюстративное. ФОТО: Mailiis Ollino

Поздним вечером 9 августа в Центр тревоги поступило сообщение от участников дорожного движения, что в волости Пыльва у дороги Пыльва-Карисилла стоит подозрительный автомобиль, а за рулем спит мужчина.

Полиция обнаружила в автомобиле 23-летнего молодого человека, который был в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка забрали ключи на хранение и доставили водителя в вытрезвитель, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

В ходе расследования выяснилось, что поездка этого водителя началась несколькими часами ранее, когда он уехал от дома знакомого в деревне Линте. Автомобиль он взял самовольно.

Для выяснения обстоятельств случившегося полиция начала уголовное производство.

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