Мужчина уснул в угнанном автомобиле

Полиция обнаружила в автомобиле 23-летнего молодого человека, который был в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка забрали ключи на хранение и доставили водителя в вытрезвитель, сообщает Lõuna-Eesti Postimees .

В ходе расследования выяснилось, что поездка этого водителя началась несколькими часами ранее, когда он уехал от дома знакомого в деревне Линте. Автомобиль он взял самовольно.