Вскрытие установило причину смерти найденного в Пярнуском заливе мужчины

Напомним, что в 24 июля в 13:25 из порта Выйсте поступило сообщение о 36-летнем мужчине, который в полутора километрах от берега решил спрыгнуть в воду с катера, чтобы искупаться. Однако катер отнесло в сторону и мужчине не хватило сил доплыть до него. На борту катера остались женщина и двое детей.