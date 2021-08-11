Вскрытие установило причину смерти найденного в Пярнуском заливе мужчины
В первый день августа в Пярнуском заливе было обнаружено тело пропавшего 24 июля мужчины, для установления причины смерти которого была проведена экспертиза.
В первый день августа в Пярнуском заливе было обнаружено тело пропавшего 24 июля мужчины, для установления причины смерти которого была проведена экспертиза.
Участковый Пярнуского отдела полиции Тыну Кивисте подтвердил, что вскрытие проведено. «Причиной смерти стало утопление», - сообщил он порталу Pärnu Postimees.
Напомним, что в 24 июля в 13:25 из порта Выйсте поступило сообщение о 36-летнем мужчине, который в полутора километрах от берега решил спрыгнуть в воду с катера, чтобы искупаться. Однако катер отнесло в сторону и мужчине не хватило сил доплыть до него. На борту катера остались женщина и двое детей.
На происшествие отреагировали морские спасатели Пярну, Спасательный департамент и добровольные спасатели поселка Яагупи. Центр береговой охраны отправил к месту происшествия вертолет. Поиски дали результаты не сразу.