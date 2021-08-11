Логотип в Facebook. ФОТО: Dado Ruvic

Американская компания Facebook удалила более 300 аккаунтов из России, которые распространяли антипрививочный контент. Как следует из отчета компании, эти аккаунты публиковали фейки о западных вакцинах, например, распространяли информацию, что вакцина AstraZeneca якобы превращает людей в шимпанзе.

Как уточняется в отчете, компания удалила 65 аккаунтов в «Фейсбуке» и 243 аккаунта в «Инстаграме».

Сеть этих аккаунтов работала на разных платформах и была нацелена прежде всего на аудиторию в Индии, Латинской Америке и - в меньшей степени - США.

«Наше расследование обнаружило связь этой кампании с Fazze - дочерней компанией зарегистрированной в Великобритании маркетинговой фирмы, деятельность которой велась в основном из России. Сейчас Fazze заблокирована на нашей платформе», - говорится в отчете.

В чем заключалась кампания?

В документе утверждается, что кампания против прививок, которую вела сеть аккаунтов, состояла из двух волн. Во время первой волны - в ноябре и декабре 2020 года - в сети размещались мемы и комментарии, в которых утверждалось, что вакцина AstraZeneca может превратить людей в шимпанзе.

Спустя пять месяцев, в мае 2021 года, аккаунты начали ставить под сомнение эффективность вакцины Pfizer, ссылаясь на некую утечку документов из компании AstraZeneca.

«Примечательно, что обе фазы кампании совпадали по времени с теми периодами, когда некоторые правительства, в том числе в Латинской Америке, Индии и США, обсуждали возможность экстренной выдачи разрешения на эти вакцины», - говорится в отчете.

В рамках кампании создавались вводящие в заблуждения статьи и петиции, которые распространяли на разных платформах, в том числе на Reddit, Medium и Change.org, а также с помощью фейковых аккаунтов в «Фейсбуке» и «Инстаграме».

Как раскрыли сеть?

Суть кампании состояла в том, чтобы привлекать инфлюенсеров с большой аудиторией в «Инстаграме», YouTube и TikTok к публикации контента с определенными хештегами, но без раскрытия источника сообщений, говорится в отчете.

При этом сети аккаунтов так и не удалось собрать свою аудиторию, отмечает Facebook, - в «Инстаграме» их постам не ставили лайки, их петиция на языке хинди на Change.org собрала всего лишь 900 подписей, а под ее англоязычной версией подписались 550 человек.