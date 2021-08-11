В гостиной теперь не только отдыхают, но и работают: как сделать ее еще и модной?
Продумывая интерьер гостиной, обратите внимание на последние тенденции дизайна, предлагает портал Thearchitect.
Продумывая интерьер гостиной, обратите внимание на последние тенденции дизайна, предлагает портал Thearchitect.
Дизайн интерьера представляет собой важнейший аспект в жизни каждого человека. Если есть уверенность в том, что все пройдет идеально, можно заниматься решением данного вопроса самостоятельно. Если же ее нет, стоит обратиться к профессиональному дизайнеру. Но пока воспользуемся советами настоящих профи своего дела.
Многие люди с 2020 года стали работать онлайн, и им важно визуально расширять пространство и отказываться от ненужных предметов мебели в пользу практичных конструкций. Вместо громоздких столов – полноценные рабочие места, вместо кресел – удобные офисные или компьютерные стулья. Хорошая гостиная на сегодняшний день должна включать в себя зону отдыха, приема пищи, развлечений и... работы.
Это не новый тренд, он актуален уже несколько лет и продолжит быть таковым. Принцип заключается в комбинировании цветовых пятен. Задача дизайнера или владельца жилища заключается в выделении нескольких крупных элементов в виде мебельных конструкций или аксессуаров, а также в их дополнении деталями декора.
Однотонное решение смешивается с яркими пятнами. Черно-серый цвет, белый тон постепенно уходит в прошлое, на смену ему приходят более мягкие и теплые оттенки. Это индиго, роза, мята, песок и прочее. Отделка при этом остается прежней. Только акценты становятся ярче. Роль играет включение в общую картину холодной гаммы.
Это минимализм с игрой фактур. Он будет популярен несколько лет. В магазинах такие конструкции пока представлены в не очень широком ассортименте, зато можно оформить на них заказ в индивидуальном порядке и получить уникальные решения.
Не нужно тратить время, деньги и, самое главное, свободное пространство на покупку и расстановку акцентов в виде декоративных элементов. Наоборот, следует избавиться от лишних аксессуаров.
Он смотрится свежо, ведь этот природный материал позволяет выгодно выделять зону телевизора или стены около дивана. Также подойдет другой натуральный или искусственный камень.
Если камень надоел и хочется чего-то более легкого и доступного в плане стоимости, обязательно стоит присмотреться к дереву. Этот материал идеально впишется в любой современный стиль, причем именно в темном тоне. Также подойдет пробка, которая проверена временем.
Если у вас есть советская тумба из 70-х или старый комод, не стоит выбрасывать эту мебель и покупать что-то новое. Наоборот, следует присмотреться к данным предметам и умело применить их в дизайне пространства.