В гостиной теперь не только отдыхают, но и работают: как сделать ее еще и модной?

Дизайн интерьера представляет собой важнейший аспект в жизни каждого человека. Если есть уверенность в том, что все пройдет идеально, можно заниматься решением данного вопроса самостоятельно. Если же ее нет, стоит обратиться к профессиональному дизайнеру. Но пока воспользуемся советами настоящих профи своего дела.

Расширение функционала пространства

Многие люди с 2020 года стали работать онлайн, и им важно визуально расширять пространство и отказываться от ненужных предметов мебели в пользу практичных конструкций. Вместо громоздких столов – полноценные рабочие места, вместо кресел – удобные офисные или компьютерные стулья. Хорошая гостиная на сегодняшний день должна включать в себя зону отдыха, приема пищи, развлечений и... работы.

Color Blocking

Это не новый тренд, он актуален уже несколько лет и продолжит быть таковым. Принцип заключается в комбинировании цветовых пятен. Задача дизайнера или владельца жилища заключается в выделении нескольких крупных элементов в виде мебельных конструкций или аксессуаров, а также в их дополнении деталями декора.

Ахроматы и цветовая палитра

Однотонное решение смешивается с яркими пятнами. Черно-серый цвет, белый тон постепенно уходит в прошлое, на смену ему приходят более мягкие и теплые оттенки. Это индиго, роза, мята, песок и прочее. Отделка при этом остается прежней. Только акценты становятся ярче. Роль играет включение в общую картину холодной гаммы.

Мебель на тонких ножках

Это минимализм с игрой фактур. Он будет популярен несколько лет. В магазинах такие конструкции пока представлены в не очень широком ассортименте, зато можно оформить на них заказ в индивидуальном порядке и получить уникальные решения.

Никаких лишних деталей

Не нужно тратить время, деньги и, самое главное, свободное пространство на покупку и расстановку акцентов в виде декоративных элементов. Наоборот, следует избавиться от лишних аксессуаров.

Использование мрамора в отделке

Он смотрится свежо, ведь этот природный материал позволяет выгодно выделять зону телевизора или стены около дивана. Также подойдет другой натуральный или искусственный камень.

Панели из древесины

Если камень надоел и хочется чего-то более легкого и доступного в плане стоимости, обязательно стоит присмотреться к дереву. Этот материал идеально впишется в любой современный стиль, причем именно в темном тоне. Также подойдет пробка, которая проверена временем.

Ретро-стилистика