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На прошлой неделе в Черном море возле Новороссийска произошел выброс нефти с греческого танкера. В компании, производившей закачку нефти на судно, заявили, что площадь разлива составила 200 квадратных метров. Однако ученые из Иститута космических исследований РАН обнаружили, что площадь разлива оказалась в сотни раз больше.

На прошлой неделе в Черном море возле Новороссийска произошел выброс нефти с греческого танкера. В компании, производившей закачку нефти на судно, заявили, что площадь разлива составила 200 квадратных метров. Однако ученые из Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) обнаружили, что площадь разлива оказалась в сотни раз больше.

О разливе нефти возле Новороссийска стало известно 7 августа. Как сообщили в Росморречфлоте, с греческого танкера "Минерва Симфони" при закачке нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) произошел "залповый выброс" топлива.

9 августа в КТК сообщили, что площадь разлива нефти в Черном море составила около 200 квадратных метров. При этом, отмечали в компании, утром 8 августа "ситуация была нормализована и не представляла опасности для местного населения, флоры и фауны Черного моря".

Во вторник в Институте космических исследований РАН заявили, что проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводу, что 8 августа площадь разлива нефти в море возле Новороссийска составляла около 80 квадратных километров.

"Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров", - заявили ученые.

После этого в правительстве поручили проверить информацию ИКИ РАН о занижении объемов разлива топлива Росприроднадзору.

Тем временем в российском отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF) сообщают, что следы нефтепродуктов после разлива возле Новороссийска наблюдаются у береговой зоны в районе Абрау-Дюрсо и могут в скором времени попасть в прибрежную зону Утришского заповедника.

"Поскольку вовремя не удалось локализовать разлив нефти, то она проникла в водную толщу и продолжает движение, в том числе, в сторону побережья. По нашим оценкам и по оценкам некоторых очевидцев, нефтяное загрязнение фиксируется уже около береговой зоны в районе рекреационной зоны Абрау-Дюрсо и движется на север", - заявил Интерфаксу глава программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

По словам Книжникова, в течение суток - с 7 по 8 августа - наблюдалось стремительное увеличение загрязнение акватории нефтепродуктами.

По оценкам WWF, в акваторию вылилось не менее 100 тонн нефти, которая, "несмотря на оперативное включение спасателей, растеклась по колоссальной площади".

"Оба фактора сильно повышают масштаб негативного воздействия на местные морские организмы", - считают в организации.

По данным Института океанологии РАН, образовавшееся в результате разлива нефтяное пятно относит от берега. "Согласно погодным сводкам ожидается циклон, что нам на руку, поскольку пятно будет относить дальше в море. Никакого вреда для отдыхающих и прибрежных экосистем не ожидается", - заявила пресс-секретарь института Юлия Кононова.

Пятно нефти у Новороссийска может полностью исчезнуть в течение четырех суток, предположил главный научный сотрудник института океанологии Андрей Костяный. "Легкие фракции нефти испаряются быстро. Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50% объема нефти испаряется за первые 12 часов", - цитирует его РИА Новости.

В свою очередь директор по проектам российского "Гринпис" Владимир Чупров считает, что сбор нефти займет до двух недель. По его мнению, испарится только часть нефти, другая же часть осядет на дно, и максимально можно собрать 60-70% нефтеразлива. Каспийский трубопроводный консорциум "не сразу предпринял действия по локализации", полагает эксперт.

В самой КТК утверждают, что к настоящему моменту разлив нефти уже ликвидирован, а на поверхности моря "наблюдаются остаточные явления в форме пленки".