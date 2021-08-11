В Пярну произошла тройная авария
Сегодня после полудня на автобусной остановке «Сави» на Таллиннском шоссе в Пярну произошла тройная авария.
Сегодня после полудня на автобусной остановке «Сави» на Таллиннском шоссе в Пярну произошла тройная авария.
Около 15:20 центр тревоги получил сообщение, что возле ресторана быстрого питания McDonald’s на перекрестке Пяртлимыйза-теэ и Таллиннского шоссе в Пярну произошла тройная авария. Как передает Pärnu Postimees, столкнулись двигавшийся из Пяртлимыйза в направлении главной дороги автомобиль Audi и ехавшие по Таллиннскому шоссе Jeep и Ford.
Скорая помощь осмотрела людей на месте происшествия и, к счастью, никто не пострадал.
Движение некоторое время было нарушено.