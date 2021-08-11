Около 15:20 центр тревоги получил сообщение, что возле ресторана быстрого питания McDonald’s на перекрестке Пяртлимыйза-теэ и Таллиннского шоссе в Пярну произошла тройная авария. Как передает Pärnu Postimees, столкнулись двигавшийся из Пяртлимыйза в направлении главной дороги автомобиль Audi и ехавшие по Таллиннскому шоссе Jeep и Ford.