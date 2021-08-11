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В Пярну произошла тройная авария

Pärnus toimunud avariis osalesid sõiduautod Jeep, Ford ja Audi. ФОТО: Jüri Looring

Сегодня после полудня на автобусной остановке «Сави» на Таллиннском шоссе в Пярну произошла тройная авария.

Около 15:20 центр тревоги получил сообщение, что возле ресторана быстрого питания McDonald’s на перекрестке Пяртлимыйза-теэ и Таллиннского шоссе в Пярну произошла тройная авария. Как передает Pärnu Postimees, столкнулись двигавшийся из Пяртлимыйза в направлении главной дороги автомобиль Audi и ехавшие по Таллиннскому шоссе Jeep и Ford.

Скорая помощь осмотрела людей на месте происшествия и, к счастью, никто не пострадал.

Движение некоторое время было нарушено.

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