Что происходит? ⟩ Военные самолеты, кружащиеся в небе над Харьюмаа, вызвали вопросы
Сегодня внимание местных жителей привлекли кружившиеся в западной части Харьюмаа над авиабазой Эмари военные самолеты, пишет Postimees.
Сегодня внимание местных жителей привлекли кружившиеся в западной части Харьюмаа над авиабазой Эмари военные самолеты, пишет Postimees.
В соцсетях обсуждалось, может быть, какие-то самолеты нарушили воздушную границу. Другие думали, что речь все-таки идет об учениях.
По словам очевидцев, в небе были замечены два истребителя и один самолет меньшего размера.
По данным ВВС, речь шла об учениях, в которых участвовали самолеты, базирующиеся в Эмари. «Эти полеты были запланированными учениями по сотрудничеству между военным самолетом M-28 ВВС Эстонии и истребителями F-35 ВВС Италии», - подтвердил штаб-офицер ВВС младший лейтенант Аве Ууслеэр.
Произведенный в США F-35 может использоваться как истребитель и разведывательный самолет, а также как тактический бомбардировщик. F-35 может летать со скоростью более 1900 км/ч.
М-28 - многофункциональный транспортный самолет польского производства.