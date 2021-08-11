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  • Военные самолеты, кружащиеся в небе над Харьюмаа, вызвали вопросы
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Что происходит? ⟩ Военные самолеты, кружащиеся в небе над Харьюмаа, вызвали вопросы

Истребители F-35 ВВС Италии. ФОТО: Kaitseväe peastaap

Сегодня внимание местных жителей привлекли кружившиеся в западной части Харьюмаа над авиабазой Эмари военные самолеты, пишет Postimees.

В соцсетях обсуждалось, может быть, какие-то самолеты нарушили воздушную границу. Другие думали, что речь все-таки идет об учениях.

По словам очевидцев, в небе были замечены два истребителя и один самолет меньшего размера.

По данным ВВС, речь шла об учениях, в которых участвовали самолеты, базирующиеся в Эмари. «Эти полеты были запланированными учениями по сотрудничеству между военным самолетом M-28 ВВС Эстонии и истребителями F-35 ВВС Италии», - подтвердил штаб-офицер ВВС младший лейтенант Аве Ууслеэр.

Путь M-28 в небе над Харьюмаа. ФОТО: Ekraanitõmmis

Произведенный в США F-35 может использоваться как истребитель и разведывательный самолет, а также как тактический бомбардировщик. F-35 может летать со скоростью более 1900 км/ч.

М-28 - многофункциональный транспортный самолет польского производства.

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