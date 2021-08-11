Что происходит? ⟩ Военные самолеты, кружащиеся в небе над Харьюмаа, вызвали вопросы

В соцсетях обсуждалось, может быть, какие-то самолеты нарушили воздушную границу. Другие думали, что речь все-таки идет об учениях.

По словам очевидцев, в небе были замечены два истребителя и один самолет меньшего размера.

По данным ВВС, речь шла об учениях, в которых участвовали самолеты, базирующиеся в Эмари. «Эти полеты были запланированными учениями по сотрудничеству между военным самолетом M-28 ВВС Эстонии и истребителями F-35 ВВС Италии», - подтвердил штаб-офицер ВВС младший лейтенант Аве Ууслеэр.

Путь M-28 в небе над Харьюмаа. ФОТО: Ekraanitõmmis

Произведенный в США F-35 может использоваться как истребитель и разведывательный самолет, а также как тактический бомбардировщик. F-35 может летать со скоростью более 1900 км/ч.