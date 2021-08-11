Авиакомпания Wizz Air закроет базу в аэропорту "Рига"

В то же время Wizz Air продолжит выполнять рейсы из Риги в несколько пунктов назначения, включая Дортмунд в Германии, Кутаиси в Грузии, Эйндховен в Нидерландах, Берген и Осло в Норвегии, Стокгольм в Швеции, Киев на Украине, а также Шеффилд и Лондон в Великобритании. Рейсы в Рейкьявик будут перенесены в Вильнюс с 17 декабря.

Wizz Air заявила, что всем сотрудникам рижской базы будут предложены возможности в других подразделениях сети Wizz Air.

Доля рынка Wizz Air в аэропорту "Рига" в июле этого года составила 6%. Авиакомпания выполняет рейсы из Риги с 2010 года.

Wizz Air в 2014 году объявила о создании базы в Риге с одним самолетом, свидетельствует архив агентства BNS.

Wizz Air готовится расширить свой флот в Вильнюсском аэропорту с двух до трех самолетов и планирует полеты из Вильнюса в столицу Исландии Рейкьявик и столицу Армении Ереван.