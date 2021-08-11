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Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель сбежал

Фото иллюстративное. ФОТО: Kenno Soo

Сегодня, 11 августа, в 16.39 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на шестом километре шоссе Антсла-Ваабина в деревне Ваабина в Вырумаа. 

На месте происшествия полицейские обнаружили автомобиль Honda Civic, который выехал в кювет и перевернулся на крышу. Когда спасатели и полиция прибыли на место, ни водителя, ни других людей в машине и рядом с ней не было, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Спасатели вытащили автомобиль из кювета и поставили его на колеса. После этого они отключили аккумулятор, чтобы избежать возгорания. 

Обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе расследования. 

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