Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель сбежал
Сегодня, 11 августа, в 16.39 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на шестом километре шоссе Антсла-Ваабина в деревне Ваабина в Вырумаа.
Сегодня, 11 августа, в 16.39 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на шестом километре шоссе Антсла-Ваабина в деревне Ваабина в Вырумаа.
На месте происшествия полицейские обнаружили автомобиль Honda Civic, который выехал в кювет и перевернулся на крышу. Когда спасатели и полиция прибыли на место, ни водителя, ни других людей в машине и рядом с ней не было, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Спасатели вытащили автомобиль из кювета и поставили его на колеса. После этого они отключили аккумулятор, чтобы избежать возгорания.
Обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе расследования.