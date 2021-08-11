Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель сбежал

На месте происшествия полицейские обнаружили автомобиль Honda Civic, который выехал в кювет и перевернулся на крышу. Когда спасатели и полиция прибыли на место, ни водителя, ни других людей в машине и рядом с ней не было, передает Lõuna-Eesti Postimees.