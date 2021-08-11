Ущерб в 7000 евро: воры проникли на предприятие

По предварительной оценке, со склада предприятия были похищены пила, рулоны подложки для крыши, стройматериалы и др. Владельцу был нанесен материальный ущерб почти в 7000 евро, сообщает Pärnu Postimees.

В связи со случившемся было начато уголовное производство. Советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Йонас Пийр сказал, что инцидент еще свежий, следственные мероприятия ведутся и все обстоятельства случившегося выясняются.