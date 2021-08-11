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Ущерб в 7000 евро: воры проникли на предприятие

Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks

Вчера, 10 августа, в полицию поступило сообщение, что в Пярну на улице Сави неизвестные вломились в складское помещение и украли рабочие инструменты и строительные материалы.

По предварительной оценке, со склада предприятия были похищены пила, рулоны подложки для крыши, стройматериалы и др. Владельцу был нанесен материальный ущерб почти в 7000 евро, сообщает Pärnu Postimees.

В связи со случившемся было начато уголовное производство. Советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Йонас Пийр сказал, что инцидент еще свежий, следственные мероприятия ведутся и все обстоятельства случившегося выясняются.

«Пока известно, что предметы украли со склада в промежутке между вчерашним вечером и сегодняшним утром. Как именно, станет известно в ходе расследования», - уточнил представитель прокуратуры.

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