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Третья волна коронавируса еще не настигла Ида-Вирумаа

Фестиваль Station Narva. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В Ида-Вирумаа, где зарегистрирован самый низкий процент вакцинированных в Эстонии, в начале августа было выявлено всего несколько случаев заражения, пишет Rus.ERR.

По мнению экспертов, пока рано говорить о достижении коллективного иммунитета, поскольку новая вспышка коронавируса пока просто не настигла Ида-Вирумаа.

Кажется, что в Ида-Вирумаа повторяется сценарий прошлого лета, когда в отдельные дни в августе заражались только десятки человек, а в другие дни больных не было вовсе. Крупная вспышка коронавирусной инфекции произошла в уезде только поздней осенью.

По данным Департамента здоровья, до сих пор в Ида-Вирумаа проходило сравнительно мало массовых мероприятий с участием молодежи, а многие жители уезда уже переболели коронавирусом.

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