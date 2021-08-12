Третья волна коронавируса еще не настигла Ида-Вирумаа

По мнению экспертов, пока рано говорить о достижении коллективного иммунитета, поскольку новая вспышка коронавируса пока просто не настигла Ида-Вирумаа.

Кажется, что в Ида-Вирумаа повторяется сценарий прошлого лета, когда в отдельные дни в августе заражались только десятки человек, а в другие дни больных не было вовсе. Крупная вспышка коронавирусной инфекции произошла в уезде только поздней осенью.