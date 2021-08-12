Диагноз COVID-19 поставлен 378 жителям Эстонии

Среди новых заразившихся 306 человек, то есть 81% не прошли вакцинацию. У 72 (19%) курс вакцинации был завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 132 человек. 91 новый случай в Харьюмаа приходится на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 58, в Пярнумаа — 33, в Вырумаа — 31, на Сааремаа — 19, в Ярвамаа — 16, в Пыльвамаа — 15, в Вильянди- и Ляэне-Вирумаа — по 14, в Йыгевамаа — 12, в Ида-Вирумаа — 11, в Рапламаа — девять, в Валгамаа — семь, в Ляэнемаа — один новый случай. На Хийумаа заражений не выявлено. В шести случаях место жительства зараженных отсутствовало в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 234,9 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,1% от общего количества сделанных тестов.

За сутки открыли девять новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 64 пациента. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 62 года. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 38 человек (59,4%).

По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 679 283 человек, из которых у 90 710 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 588 573 человек — завершен. В течение суток было введено 5737 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 190 147 доз.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).