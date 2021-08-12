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Как стать соседом Тарантино? Очень просто - купить пентхаус!

Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик в Каннах, Франция. ФОТО: Shutterstock

После рождения сына Квентин Тарантино решил пожить на Ближнем Востоке и обосновался в Тель-Авиве, сообщает Kodustiil.

В престижном жилом районе Рамат-Авив Гимель в Тель-Авиве продается роскошный пентхаус, который находится в нескольких кварталах от жилья голливудского кинорежиссера Квентина Тарантино. Как сообщает New York Post, стать соседом Тарантино можно за 5,5 млн долларов (4,69 млн евро).

Площадь «умного» двухэтажного пентхауса 696,77 м2, а с террасы площадью 92 м2 открывается потрясающий вид на Средиземное море. К квартире прилагаются два парковочных места и, как положено по законам Израиля, подземный бункер, в котором, в случае воздушной тревоги, есть шанс встретиться с одиозным режиссером и сценаристом. 

Квентину Тарантино, который женат на израильской певице и модели Даниэлле Пик, по его словам, нравится жить в Израиле. У знаменитой пары не так давно родился первенец - сын Лео.

Фотографии выставленной на продажу квартиры можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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