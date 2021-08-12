Как стать соседом Тарантино? Очень просто - купить пентхаус!

В престижном жилом районе Рамат-Авив Гимель в Тель-Авиве продается роскошный пентхаус, который находится в нескольких кварталах от жилья голливудского кинорежиссера Квентина Тарантино. Как сообщает New York Post, стать соседом Тарантино можно за 5,5 млн долларов (4,69 млн евро).

Площадь «умного» двухэтажного пентхауса 696,77 м2, а с террасы площадью 92 м2 открывается потрясающий вид на Средиземное море. К квартире прилагаются два парковочных места и, как положено по законам Израиля, подземный бункер, в котором, в случае воздушной тревоги, есть шанс встретиться с одиозным режиссером и сценаристом.

Квентину Тарантино, который женат на израильской певице и модели Даниэлле Пик, по его словам, нравится жить в Израиле. У знаменитой пары не так давно родился первенец - сын Лео.