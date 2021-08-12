Фото ⟩ Отреставрированная двухэтажная квартира в старинном районе Таллинна ждет покупателя

Выставленный на продажу в Кадриорге объект недвижимости находится в доме, спроектированном архитектором Отто Шоттом и построенном в 1905 году. Трехкомнатная квартира, или часть дома, на вилле с элементами стиля модерн продается за 360 000 евро.

ФОТО: KV.EE

В доме всего две квартиры. Продающаяся двухэтажная квартира имеет отдельный вход, а на второй этаж ведет красивая отреставрированная деревянная лестница.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже квартиры площадью 122 м2 находятся прихожая, гостиная открытой планировки с кухней и обеденной зоной, гардеробная, спальня и ванная комната. В мансарде расположена еще одна спальня.

ФОТО: KV.EE

Порядок пользования двором площадью 1290 квадратных метров определен на основании нотариального соглашения. Часть дома продается как совместная собственность, покупка включает преимущественное право покупки всего дома.