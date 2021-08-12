A. Le Coq хорошо продавался, но рост затрат съел прибыль

В Эстонии объем продаж увеличился на 9,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 35,1 миллиона литров. В финансовом отношении продажи выросли на 11,2 процента до 22,8 миллиона евро. Операционная прибыль A. Le Coq снизилась на 5,4% до 4,5 млн евро.

Продажи компании выросли на 8,7 процента до 249,8 миллиона литров. Оборот увеличился на 9,1 процента до 132 миллионов евро. Операционная прибыль увеличилась на два процента до 20,6 миллиона евро.

Генеральный директор компании Лассе Ахо отметил, что бизнес в Эстонии развивается хорошо.

«Местный спрос вырос как в сети магазинов, так и в открывшемся секторе HoReCa. Развитие экспорта было сильным», - отметил он. «Ограничения на поездки привели к снижению продаж в портах и ​​трансграничных продаж. Чистая прибыль оказалась ниже прошлогоднего результата из-за значительного увеличения летних маркетинговых расходов».