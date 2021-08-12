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Владелица кафе о коронаограничениях: официантам приходится играть в полицейских

Маргит Аасмяэ. ФОТО: Pilt videost

Встретившиеся лицом у лицу с новыми коронаограничениями предприятия общественного питания вновь оказались в сложной ситуации. С одной стороны, за последние полтора года коронавирус уже оставил глубокий след, с другой стороны, предприятия по-прежнему раздражает практика, когда введение новых правил происходит за столь короткие сроки. «Мы заранее знали, куда будем двигаться к осени. Есть много вещей, которые наше правительство могло бы четче прояснять и обозначать», - сказала в студии Postimees основательница кафе NOP Маргит Аасмяэ.

- В каком положении сейчас находятся предприятия общепита?
- Положение сложное. Те последние полтора года, которые мы пережили, оставили глубокий след. С одной стороны, двери то открываются, то закрываются, а, с другой стороны, мы имеем новые ограничения. Еще важно понимать, какие именно ограничения — это требует времени, чтобы переориентироваться. Необходимо продумать, сколько людей будут работать, и ты всегда в неизвестности, продлится ли такая ситуация месяц, два или дольше. 

- От скольких работников вам пришлось отказаться?
- Люди уходят по разным причинам, но одна из причин, по которой люди покидают эту сферу, заключается в том, что они просто не могут справиться с этим напряжением. Я говорю о напряжении, когда в один день кафе открыто и посетителей много, а в другой день никого нельзя пускать и человек вынужден у дверей играть в полицейского — требовать маску или сертификат.

- Кажется ли вам, что содержание предприятия общественного питания в нынешней ситуации— это жизнеспособная затея?
- Безусловно, если смотреть объективно, то мне так не кажется. Содержание таких предприятий и без того нелегкое и сезонное занятие, а если к этому добавить еще и вирус, то все выглядит куда сложнее. 

- Летом немного удалось поработать привычным образом, но теперь снова ввели ограничения. Насколько сложно переориентироваться?
- Осложняет ситуацию то, что от правительства поступает нечеткая информация. Даже если тебе кажется, что все понятно, то тебе кажется неправильно, так как эта информация в течение дня может поменяться и тогда ты должен будешь во всем разбираться самостоятельно. Мы же все-таки ответственны перед посетителями, они не должны знать обо всех этих ограничениях. Видно, что все уже устали от этой темы и даже не следят за развитием. Таким образом, мы являемся для них вестниками, но если и для нас информация все время меняется, это очень сложно. Было бы приятно, если бы информация о новых решениях поступала от правительства заблаговременно. О последнем решении нам сообщили за неделю, то есть у нас было семь дней, чтобы по-другому организовать свою работу.

- И как происходит эта переориентация? Ясно ли изложены требования правительства?
- Последнее требование, которое есть сейчас, что у дверей принимают сертификаты, нечеткое. Сразу в СМИ поступила информация, что одной из справок может быть, например, экспресс-тест — в одном контексте это экспресс-тест, но в другом это экспресс-текст на антиген COVID-19. Как предприниматель, я почти каждый день звоню по телефону государственной информации и пытаюсь понять, что именно это означает. В один день получаю информацию, что тест на антиген — это экспресс-анализ, сделанный у поставщика услуг здравоохранения, который стоит 48 евро, но на следующий день появляется информация, что все-таки обычные экспресс-тесты тоже подходят. Вот такие крайне важные нюансы, которые мы должны знать и на основании которых обязаны действовать.

- В итоге вам удалось узнать конкретный ответ, какой тест требуется?
- Вчера и позавчера получила один ответ, а сегодня противоположный.

- Как облегчить эту ситуацию для предприятий?
- Мы находимся в такой ситуации полтора года. Когда впервые страна оказалась под замеом, то все мы были в этой ситуации впервые, все были запутаны. В настоящий момент мы уже длительное время находимся в такой ситуации и то, к чему мы движемся к осени, было понятно давно. Есть много вещей, в случае которых решения могли бы быть четче, а передача информации яснее. Например, то, что за сертификат нужен, который мы принимаем у дверей.

- Вы сказали, что паспорт вакцинации у дверей вашего кафе как общее правило не требуется. Какова альтернатива?
- Мы сказали, что исходим из законов. Если действует ограничение в 50 человек, то мы соблюдаем его. Если посетителей больше, то, безусловно, мы, конечно, должны будем точно так же проверять эти сертификаты.

- Достаточно ли правительство поддерживало предприятия или что-то можно было сделать по-другому?
- Во время первых ограничений, государство пришло нам на помощь. То, как нынешние ограничения на нас начнут влиять, мы еще точно не знаем, но то, что они повлияют на нас, очевидно. 

- На этой неделе правительство сообщило, что хочет упростить для работодателей увольнение тех работников, которые отказываются от вакцинации и тестирования. Как вам кажется, разумная ли это идея?
- Безусловно, для работодателя это дополнительная страховка, что я смогу соблюдать те требования, которые предъявляет правительство. По доброй воле я бы не оказалась в ситуации, когда должна распределять по группам своих работников и требовать от них вакцинации или тестирование. И что это условие того, будет человек дальше работать или нет. 

- Вы уже столкнулись с такой ситуацией лицом к лицу?
- Конкретно еще нет, так как в своей команде мы уже проделали большую разъяснительную работу, так как предполагали, что можем оказать в той ситуации, которая у нас наблюдается сейчас.

- С какими заботами как владелица кафе вы просыпаетесь?
- Самое большое беспокойство — за своих работников. Они все время должны отвечать на вопросы клиентов, они должны выслушивать недовольство и справляться с этим. Это беспокоит меня больше всего.

- Как в нынешних обстоятельствах можно обеспечить нормальное существование?
- Открытые кафе — это часть обычной жизни и даже право на нормальную жизнь. Это одна из причин, почему мне, конечно, не нравится кого-либо контролировать у дверей, так как это лишает эмоций от посещения заведения. Страшно хотелось бы вернуться к тем временам, когда все открыто и все хорошо.

- Как долго вы можете протянуть в таких неустойчивых условиях, когда правила постоянно меняются?
- Это такая неизбежность. Если среда настолько нестабильна и неблагоприятна, то закрытие предприятия может стать одним из способов решения. Никто не хочет, чтобы это случилось, ведь если кафе и рестораны массово закроются, исчезнет часть нашей жизни. Мы очень надеемся, что этот вирус удастся взять настолько под контроль, чтобы он больше не влиял на предприятия таким образом, как сегодня.

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