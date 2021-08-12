Владелица кафе о коронаограничениях: официантам приходится играть в полицейских

- В итоге вам удалось узнать конкретный ответ, какой тест требуется?

- Вчера и позавчера получила один ответ, а сегодня противоположный.

- Как облегчить эту ситуацию для предприятий?

- Мы находимся в такой ситуации полтора года. Когда впервые страна оказалась под замеом, то все мы были в этой ситуации впервые, все были запутаны. В настоящий момент мы уже длительное время находимся в такой ситуации и то, к чему мы движемся к осени, было понятно давно. Есть много вещей, в случае которых решения могли бы быть четче, а передача информации яснее. Например, то, что за сертификат нужен, который мы принимаем у дверей.

- Вы сказали, что паспорт вакцинации у дверей вашего кафе как общее правило не требуется. Какова альтернатива?

- Мы сказали, что исходим из законов. Если действует ограничение в 50 человек, то мы соблюдаем его. Если посетителей больше, то, безусловно, мы, конечно, должны будем точно так же проверять эти сертификаты.

- Достаточно ли правительство поддерживало предприятия или что-то можно было сделать по-другому?

- Во время первых ограничений, государство пришло нам на помощь. То, как нынешние ограничения на нас начнут влиять, мы еще точно не знаем, но то, что они повлияют на нас, очевидно.

- На этой неделе правительство сообщило, что хочет упростить для работодателей увольнение тех работников, которые отказываются от вакцинации и тестирования. Как вам кажется, разумная ли это идея?

- Безусловно, для работодателя это дополнительная страховка, что я смогу соблюдать те требования, которые предъявляет правительство. По доброй воле я бы не оказалась в ситуации, когда должна распределять по группам своих работников и требовать от них вакцинации или тестирование. И что это условие того, будет человек дальше работать или нет.

- Вы уже столкнулись с такой ситуацией лицом к лицу?

- Конкретно еще нет, так как в своей команде мы уже проделали большую разъяснительную работу, так как предполагали, что можем оказать в той ситуации, которая у нас наблюдается сейчас.

- С какими заботами как владелица кафе вы просыпаетесь?

- Самое большое беспокойство — за своих работников. Они все время должны отвечать на вопросы клиентов, они должны выслушивать недовольство и справляться с этим. Это беспокоит меня больше всего.

- Как в нынешних обстоятельствах можно обеспечить нормальное существование?

- Открытые кафе — это часть обычной жизни и даже право на нормальную жизнь. Это одна из причин, почему мне, конечно, не нравится кого-либо контролировать у дверей, так как это лишает эмоций от посещения заведения. Страшно хотелось бы вернуться к тем временам, когда все открыто и все хорошо.