Владелица кафе о коронаограничениях: официантам приходится играть в полицейских
Встретившиеся лицом у лицу с новыми коронаограничениями предприятия общественного питания вновь оказались в сложной ситуации. С одной стороны, за последние полтора года коронавирус уже оставил глубокий след, с другой стороны, предприятия по-прежнему раздражает практика, когда введение новых правил происходит за столь короткие сроки. «Мы заранее знали, куда будем двигаться к осени. Есть много вещей, которые наше правительство могло бы четче прояснять и обозначать», - сказала в студии Postimees основательница кафе NOP Маргит Аасмяэ.