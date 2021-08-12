В Пайде откроют памятную скамью в честь Игоря Северянина

Скамья установлена по адресу Пикк 11, по другую сторону улицы открывается вид на деревянную архитектуру времен Северянина; поэт жил по адресу Пикк 25, но здание, к сожалению, не уцелело в войну, сообщил в четверг проживающий в Пайде литератор Игорь Котюх.

Публике будет предложено два мероприятия: в 17 часов состоится открытие скамьи, с репликами выступят профессор-эмиритус Таллинского университета Ирина Белобровцева и Игорь Котюх.

В 18 часов в актовом зале Ратуши пройдет торжественное мероприятие в честь Игоря Северянина, Игорь Котюх выступит с докладом о связи Северянина с Эстонией и Пайде, после чего актер Русского театра Эдуард Тее и музыкант Роман Лаврунов выступят с программой по стихам поэта.

Игорь Северянин (настоящее имя Игорь Лотарев, 4 мая / 16 мая 1887 Петербург – 20 декабря 1941 Таллинн) — поэт и переводчик эстонской поэзии, представитель "Серебряного века" русской поэзии, в 1918 году он одержал победу на поэтическом турнире в Москве, где получил титул "король поэтов" и в это же время переехал жить в Эстонию.