Миграционный кризис в Литве заставляет Эстонию взвесить поправки в законодательство
В целях предотвращения и борьбы с нелегальной иммиграцией летом прошлого года в силу вступили принятые под руководством Министерства внутренних дел поправки к закону, которые позволяют быстрее проводить процедуры в чрезвычайных ситуациях, вызванных массовой иммиграцией. В связи с ситуацией в Литве Министерство внутренних дел рассматривает дальнейшие поправки к закону, чтобы в случае необходимости организовать возвращение нелегальных мигрантов еще более эффективно, пишет Postimees.