Миграционный кризис в Литве заставляет Эстонию взвесить поправки в законодательство

«Отправной точкой для устойчивой миграционной политики является профилактика - сотрудничество с третьими странами для предотвращения нелегальной миграции, в том числе, когда речь идет о торговле людьми, и эффективный пограничный контроль. А также понимание того, что люди, которые въехали в Европейский Союз нелегально, рано или поздно будут отправлены обратно на родину», - объяснил министр внутренних дел Кристиан Яани (Центристская партия) в сообщении министерства.

Исходя из этого были внесены - а в будущем, если возникнет необходимость, будут вноситься новые - поправки в закон для предотвращения нелегальной миграции и борьбы с ней.

В соответствии со вступившими в силу год назад изменениями, в случае, когда одновременно прибывает большое количество мигрантов, Департамент полиции и погранохраны может ходатайствовать перед судом о разрешении на задержание людей на срок до семи дней, чтобы предпринять за это время необходимые процедурные действия.

В этом случае ходатайство может быть подано списком, а не индивидуально, как предписывал предыдущий порядок. Если в суд было подано исключительно большое количество заявлений о задержании иностранцев, суд может выдать постановление о задержании без описательной и обосновывающей части. Таким образом, поправки годичной давности дают возможность при необходимости вести ускоренное производство в отношении большого количества нелегальных мигрантов.

«На фоне миграционного давления, которое началось в Белоруссии, мы хотим внести еще несколько законодательных изменений. Цель состоит в том, чтобы в случае необходимости осуществлять процедуры международной защиты и высылки еще более эффективно и предотвратить злоупотребления международной системой защиты», - отметил Яани.

В соответствии с Конституцией Эстонии и с учетом требований международного права и законодательства Европейского Союза Министерство внутренних дел разрабатывает поправки для более эффективного предотвращения и борьбы с нелегальной миграцией. Основная цель изменений - быстрее высылать из Эстонии тех нелегальных мигрантов, которые явно не нуждаются в защите или не имеют права въезжать или оставаться в Эстонии.

Поправки охватывают административное судопроизводство, Закон о государственной правовой помощи, Закон о предоставлении международной защиты иностранцам и Закон об обязательстве покинуть страну и запрете на въезд.

"Принцип был и будет заключаться в том, что процедуры возвращения и высылки нелегальных иммигрантов должны выполняться как можно оперативнее. С одной стороны, важно дать человеку уверенность в его правовом статусе, что он не может оставаться в Эстонии, а должен вернуться в свою родную страну. С другой стороны, необходимо разумно проводить процедуру, используя деньги эстонских налогоплательщиков», - пояснил министр внутренних дел.