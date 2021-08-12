В Финляндии за сутки добавилось рекордное число заболевших COVID-19: двое скончались

Это - суточный максимум за все время пандемии, пишет YLE.

Заболеваемость теперь составляет 177 случаев COVID-19 на 100 тысяч человек в течение последних двух недель.

По данным THL, вирус распространяется в особенности среди молодых людей. Почти все заражения приходятся на дельта-штамм коронавируса.

Госпитализировано 64 человека, из них 19 - в отделениях интенсивной терапии.

Также сообщается о двух новых смертельных случаях. Общее число смертей, связанных с коронавирусом, теперь составляет 997.

Эксперты отмечают, что несмотря на рост заболеваемости, нагрузка на больницы не выросла пропорционально уровню заболеваемости. Также смертность остается на низком уровне. Старшее поколение практически не заболевает благодаря вакцинации.