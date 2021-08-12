На окраине Ярвамаа произошло ДТП

Как подтвердила полиция, сегодня в 12:00 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Вяйнярве в Ярвамаа автомобиль съехал с дороги.

По словам побывавшего на месте происшествия фотографа Järva Teataja, в кювете оказалась машина Toyota Yaris, которая случайно ударилась днищем о камень и получила серьезные повреждения. По имеющимся данным, человеческих жертв нет.