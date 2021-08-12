Prisma строит новый магазин в Маарду за 4,5 миллиона евро
Торговая сеть Prisma уже следующей осенью откроет новый магазин в Маарду, по адресу Кеэмикуте-теэ, 43. Общий объем инвестиций в новый магазин составляет около 4,5 миллиона евро.
Торговая сеть Prisma уже следующей осенью откроет новый магазин в Маарду, по адресу Кеэмикуте-теэ, 43. Общий объем инвестиций в новый магазин составляет около 4,5 миллиона евро.
«Как и другие магазины Prisma, маардуская Prisma будет предлагать клиентам очень широкий ассортимент. В магазине запланирована и зона Food Market, где можно будет приобрести свежее мясо и рыбу, а также свежие кулинарные изделия. Открыв новый магазин Prisma в Маарду, мы создадим более 20 новых рабочих мест”, — заявил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия.
Prisma надеется на то, что местные жители проявят активность, высказав мнение относительно выбора товаров и своих предпочтений. На сайте Prisma все клиенты могут выразить свои пожелания относительно ассортимента Maardu Prisma.
Строительство двухэтажного здания начнется уже в августе, оно будет готово осенью следующего года. Общая площадь магазина составит 1650 м2, из которых площадь Prisma составит 1450 м2. Застройщиком является фирма Capital Mill.
«Долгожданный магазин Prisma будет располагаться в Маарду в отличном месте в центре города. Клиенты смогут с удобством добраться до него как пешком, так и на автомобиле», – сообщил руководитель строительных работ Сильвер Неэмело.
Prisma Peremarket AS ведет деятельность в Эстонии с 2000 года. В Таллинне, Тарту и Нарве у сети в целом девять магазинов, обеспечивающих вместе с подразделением поддержки работой почти 900 человек.