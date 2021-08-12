Prisma строит новый магазин в Маарду за 4,5 миллиона евро

«Как и другие магазины Prisma, маардуская Prisma будет предлагать клиентам очень широкий ассортимент. В магазине запланирована и зона Food Market, где можно будет приобрести свежее мясо и рыбу, а также свежие кулинарные изделия. Открыв новый магазин Prisma в Маарду, мы создадим более 20 новых рабочих мест”, — заявил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия.

Prisma надеется на то, что местные жители проявят активность, высказав мнение относительно выбора товаров и своих предпочтений. На сайте Prisma все клиенты могут выразить свои пожелания относительно ассортимента Maardu Prisma.

Строительство двухэтажного здания начнется уже в августе, оно будет готово осенью следующего года. Общая площадь магазина составит 1650 м2, из которых площадь Prisma составит 1450 м2. Застройщиком является фирма Capital Mill.

«Долгожданный магазин Prisma будет располагаться в Маарду в отличном месте в центре города. Клиенты смогут с удобством добраться до него как пешком, так и на автомобиле», – сообщил руководитель строительных работ Сильвер Неэмело.