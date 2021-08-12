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Сборная Эстонии по футболу поднялась на 110-е место в рейтинге ФИФА

Игроки сборной Эстонии по футболу. ФОТО: Raul Mee

Сборная Эстонии по футболу заметно улучшила свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА. Эстонская национальная команда по-прежнему опережает Латвию и Литву, пишет Rus.ERR.

В опубликованном в четверг, 12 августа, рейтинге эстонские футболисты переместились со 116-й на 110-ю строчку.

Сборная Эстонии по-прежнему находится выше национальных команд других стран Балтии: сборная Литвы занимает 134-е, а сборная Латвии - 136-е место.

Первую строчку в рейтинге сохранила за собой сборная Бельгии, второй стала команда Бразилии, оттеснившая на третью строчку Францию.

Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года, а в октябре 2008 эстонская команда занимала 137-ю строчку, что было худшим результатом в ее истории.

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