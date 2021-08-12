Картина дня: взрыв газа в Тарту, жизнь в условиях новых ограничений и похороны застреленного полицией мужчины
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 августа.
Сегодня в 13.44 в Центр тревоги сообщили, что из одной квартиры дома на тартуской улице Яама пахнет газом. Поскольку по первоначальной информации был известно, что в квартире находился пьяный мужчина, который не открыл дверь, помимо спасателей на происшествие отреагировали полиция и врачи. Читать далее...
По словам оперативного дежурного Кайдо Ыунапуу, который в четверг руководил ликвидацией последствий сильного взрыва газа в Тарту на улице Яама, спасатели, полицейские и работник скорой помощи были рядом с местом аварии одновременно, потому что на такие вызовы всегда отвечают совместно. Читать далее...
Взрыв на втором этаже многоквартирного дома на тартуской улице Яама в четверг был настолько сильным, что обломки можно найти в десятках метров от места происшествия. Ударная волна также затронула соседские дома и одно из другим разбила окна. Хотя власти пока не обнародовали возможную причину взрыва, местные жители, оправившись от испуга, были готовы поделиться своими сведениями и предположениями. В основном упоминался один мужчина с асоциальными привычками. Читать далее...
Произошедший в четверг в Тарту на улице Яама взрыв газа с крайне тяжелыми последствиями спровоцировал мужчина, очевидно, находившийся в состоянии опьянения, который заперся в квартире. Читать далее...
Встретившиеся лицом у лицу с новыми коронаограничениями предприятия общественного питания вновь оказались в сложной ситуации. С одной стороны, за последние полтора года коронавирус уже оставил глубокий след, с другой стороны, предприятия по-прежнему раздражает практика, когда введение новых правил происходит за столь короткие сроки. «Мы заранее знали, куда будем двигаться к осени. Есть много вещей, которые наше правительство могло бы четче прояснять и обозначать», - сказала в студии Postimees основательница кафе NOP Маргит Аасмяэ.
Вчера днем вокруг траурного зала в Меэгомяэ (волость Выру) под мачтовыми соснами было припарковано множество автомобилей. Тех, кто пришел проститься с погибшим в Ляэнемаа Куйде Сумеркиным, насчитывалось не менее 50. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция по итогам совещания правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр юстиции Марис Лаури, министр внутренних дел Кристьян Яани и министр образования и науки Лийна Керсна. Читать далее...
Департамент окружающей среды выдал разрешение на открытие известнякового карьера в Ида-Вирумаа на территории между двумя деревнями, находящимися на расстоянии около 500 метров друг от друга. Читать далее...
В августе в Таллиннской скорой помощи были прекращены трудовые договоры с 22 работниками, поскольку они отказались вакцинироваться. Часть из них решили судиться с главным врачом Раулем Адласом. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6005 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 378, то есть 6,3% от общего количества тестов. Читать далее...
Поскольку сокращение операционных расходов является важной составляющей стратегии государственного бюджета, Департамент полиции и погранохраны (PPA) планирует сократить количество должностей. Хотя в настоящее время нет плана сокращения сотрудников, в то же время в полиции не планируют нанимать новых сотрудников на вакантные рабочие места. Читать далее...
Издевательства в школе замечали годами. Были созданы различные движения, чтобы сделать школьную среду более свободной от издевательств. Иногда мы пытаемся скрыть проблему и говорим, что у нас есть школа, в которой все хорошо, но на самом деле все обстоит иначе. Кятлин Рохилайд-Альясте интересуется, действительно ли школы не хотят заниматься этой проблемой. Читать далее...
«Я совершенно не понимаю, почему вакцины считаются опасными. Ни одно другое широко используемое лекарство не контролируется так строго, как вакцины», - пишет семейный врач Кармен Йоллер в социальных сетях.
Одну дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили уже более 25 000 несовершеннолетних. Из них, по данным Лекарственного департамента, двое детей нуждались в медицинской помощи, и в обоих случаях имела место аллергическая реакция, пишет Postimees. Заодно департамент подчеркивает, что вакцины не влияют на деторождение. Читать далее...
Сегодня в 13.44 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Яама в Тарту произошел взрыв газа, в результате которого, по предварительной информации, пострадали пять работников оперативных служб, которые прибыли на место происшествия, и один житель многоквартирного дома. Читать далее...
Автомобиль BMW, который в деревне Вийду на Сааремаа на большой скорости вылетел с дороги и врезался в дерево, в прямом смысле развалился пополам, 28-летний водитель в тяжелом состоянии находится в больнице. Читать далее...
В Министерстве образования и науки планируется упразднить несколько отделов и должностей. Кристи Винтер-Немвальтс, которая только приступила к работе на посту канцлера министерства, признает, что, конечно, в организации может возникнуть беспокойство, а также есть те, кого беспокоят начатые ею изменения. Читать далее...
Дом Петра I в Нарве, который был поврежден во время Второй мировой войны и позже разобран, можно восстановить за 4,2 млн евро. Компания Компания BDA Consulting по заказу городских властей рассчитала варианты его использования и сроки окупаемости проекта. Но чтобы можно было строить на деньги из фондов, а потом рассчитывать на доходы от туристов, эксперты сильно изменили концепцию. На презентации проекта даже зашел спор о том, можно ли будет называть здание домом Петра. Читать далее...
Правительство одобрило постановление о биологических факторах риска, которое позволяет работодателям в качестве дополнительной меры профилактики спрашивать у работника справку о перенесенном заболевании COVID-19, вакцинации или отрицательный результат теста. Задачей работодателя является в ходе анализа факторов риска рабочей среды выяснить, насколько велика опасность заражения на рабочем месте, чтобы наилучшим образом защитить здоровье как сотрудников, так и клиентов. Читать далее...
Сегодня в 19.05 в Центр тревоги сообщили, что на шоссе Кергу в поселке Пярну-Яагупи произошла авария, в ходе которой погиб велосипедист, сбитый автомобилем, сообщила пресс-служба полиции. Читать далее...
По данным действующего при Департаменте здоровья инфоцентра отравлений, начало грибного сезона, наступившего позже обычного из-за засушливого периода, сопровождается первыми серьезными случаями отравлений, из-за которых в больницах Таллинна сейчас три пациента, тяжелое состояние двух из них требует лечения антидотами и заместительной почечной терапии. Читать далее...