Пт, 13.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Картина дня: взрыв газа в Тарту, жизнь в условиях новых ограничений и похороны застреленного полицией мужчины

Картина дня: взрыв газа в Тарту, жизнь в условиях новых ограничений и похороны застреленного полицией мужчины

Взрыв и возгорание в многоквартирном доме в Тарту. ФОТО: Foto: Kristjan Teedema

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 августа.

ФОТО И ВИДЕО 〉 В Тарту из-за взрыва пострадали девять человек, шестеро серьезно ранены

Сегодня в 13.44 в Центр тревоги сообщили, что из одной квартиры дома на тартуской улице Яама пахнет газом. Поскольку по первоначальной информации был известно, что в квартире находился пьяный мужчина, который не открыл дверь, помимо спасателей на происшествие отреагировали полиция и врачи. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Жертвы взрыва газа в тяжелом состоянии, но стабильны

По словам оперативного дежурного Кайдо Ыунапуу, который в четверг руководил ликвидацией последствий сильного взрыва газа в Тарту на улице Яама, спасатели, полицейские и работник скорой помощи были рядом с местом аварии одновременно, потому что на такие вызовы всегда отвечают совместно. Читать далее...

Взрыв и пожар в Тарту: соседи рассказали о проблемном мужчине

Взрыв на втором этаже многоквартирного дома на тартуской улице Яама в четверг был настолько сильным, что обломки можно найти в десятках метров от места происшествия. Ударная волна также затронула соседские дома и одно из другим разбила окна. Хотя власти пока не обнародовали возможную причину взрыва, местные жители, оправившись от испуга, были готовы поделиться своими сведениями и предположениями. В основном упоминался один мужчина с асоциальными привычками. Читать далее...

Взрыв и возгорание в Тарту: пьяный мужчина заперся в квартире, два полицейских в очень тяжелом состоянии

Произошедший в четверг в Тарту на улице Яама взрыв газа с крайне тяжелыми последствиями спровоцировал мужчина, очевидно, находившийся в состоянии опьянения, который заперся в квартире. Читать далее...

Владелица кафе о коронаограничениях: официантам приходится играть в полицейских

Встретившиеся лицом у лицу с новыми коронаограничениями предприятия общественного питания вновь оказались в сложной ситуации. С одной стороны, за последние полтора года коронавирус уже оставил глубокий след, с другой стороны, предприятия по-прежнему раздражает практика, когда введение новых правил происходит за столь короткие сроки. «Мы заранее знали, куда будем двигаться к осени. Есть много вещей, которые наше правительство могло бы четче прояснять и обозначать», - сказала в студии Postimees основательница кафе NOP Маргит Аасмяэ.

«В теле моего сына пять пуль»: в Ляэнемаа прошли похороны застреленного полицией 28-летнего мужчины

Вчера днем вокруг траурного зала в Меэгомяэ (волость Выру) под мачтовыми соснами было припарковано множество автомобилей. Тех, кто пришел проститься с погибшим в Ляэнемаа Куйде Сумеркиным, насчитывалось не менее 50. Читать далее...

Прямая трансляция 〉 Правительство: следить за ношением масок и нахождением в изоляции будут полицейские патрули

Сегодня прошла пресс-конференция по итогам совещания правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр юстиции Марис Лаури, министр внутренних дел Кристьян Яани и министр образования и науки Лийна Керсна. Читать далее...

Департамент дал разрешение на строительство известнякового карьера прямо посреди села

Департамент окружающей среды выдал разрешение на открытие известнякового карьера в Ида-Вирумаа на территории между двумя деревнями, находящимися на расстоянии около 500 метров друг от друга. Читать далее...

Уволенные работники скорой помощи будут судиться с главврачом

В августе в Таллиннской скорой помощи были прекращены трудовые договоры с 22 работниками, поскольку они отказались вакцинироваться. Часть из них решили судиться с главным врачом Раулем Адласом. Читать далее...

Диагноз COVID-19 поставлен 378 жителям Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6005 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 378, то есть 6,3% от общего количества тестов. Читать далее...

Полиция приостановила набор новых сотрудников

Поскольку сокращение операционных расходов является важной составляющей стратегии государственного бюджета, Департамент полиции и погранохраны (PPA) планирует сократить количество должностей. Хотя в настоящее время нет плана сокращения сотрудников, в то же время в полиции не планируют нанимать новых сотрудников на вакантные рабочие места. Читать далее...

Школьная травля начинается не в школе, а в обществе

Издевательства в школе замечали годами. Были созданы различные движения, чтобы сделать школьную среду более свободной от издевательств. Иногда мы пытаемся скрыть проблему и говорим, что у нас есть школа, в которой все хорошо, но на самом деле все обстоит иначе. Кятлин Рохилайд-Альясте интересуется, действительно ли школы не хотят заниматься этой проблемой. Читать далее...

Йоллер: совершенно не понимаю, почему вакцин боятся

«Я совершенно не понимаю, почему вакцины считаются опасными. Ни одно другое широко используемое лекарство не контролируется так строго, как вакцины», - пишет семейный врач Кармен Йоллер в социальных сетях.

Из 25 тысяч вакцинированных детей медицинская помощь потребовалась двоим

Одну дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили уже более 25 000 несовершеннолетних. Из них, по данным Лекарственного департамента, двое детей нуждались в медицинской помощи, и в обоих случаях имела место аллергическая реакция, пишет Postimees. Заодно департамент подчеркивает, что вакцины не влияют на деторождение. Читать далее...

Галерея 〉 В Тарту из-за взрыва горит жилой дом: пострадали шесть человек

Сегодня в 13.44 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Яама в Тарту произошел взрыв газа, в результате которого, по предварительной информации, пострадали пять работников оперативных служб, которые прибыли на место происшествия, и один житель многоквартирного дома. Читать далее...

BMW на скорости 200 км/ч врезался в дерево и развалился пополам: водитель в тяжелом состоянии

Автомобиль BMW, который в деревне Вийду на Сааремаа на большой скорости вылетел с дороги и врезался в дерево, в прямом смысле развалился пополам, 28-летний водитель в тяжелом состоянии находится в больнице. Читать далее...

Новый канцлер погрязшего в скандалах министерства начинает с большой чистки

В Министерстве образования и науки планируется упразднить несколько отделов и должностей. Кристи Винтер-Немвальтс, которая только приступила к работе на посту канцлера министерства, признает, что, конечно, в организации может возникнуть беспокойство, а также есть те, кого беспокоят начатые ею изменения. Читать далее...

Нарвский дом Петра I отстроят заново, но, возможно, не будут называть домом Петра

Дом Петра I в Нарве, который был поврежден во время Второй мировой войны и позже разобран, можно восстановить за 4,2 млн евро. Компания Компания BDA Consulting по заказу городских властей рассчитала варианты его использования и сроки окупаемости проекта. Но чтобы можно было строить на деньги из фондов, а потом рассчитывать на доходы от туристов, эксперты сильно изменили концепцию. На презентации проекта даже зашел спор о том, можно ли будет называть здание домом Петра. Читать далее...

Правительство разрешило работодателям спрашивать у работников COVID-сертификат

Правительство одобрило постановление о биологических факторах риска, которое позволяет работодателям в качестве дополнительной меры профилактики спрашивать у работника справку о перенесенном заболевании COVID-19, вакцинации или отрицательный результат теста. Задачей работодателя является в ходе анализа факторов риска рабочей среды выяснить, насколько велика опасность заражения на рабочем месте, чтобы наилучшим образом защитить здоровье как сотрудников, так и клиентов. Читать далее...

В Пярнумаа погиб сбитый машиной велосипедист

Сегодня в 19.05 в Центр тревоги сообщили, что на шоссе Кергу в поселке Пярну-Яагупи произошла авария, в ходе которой погиб велосипедист, сбитый автомобилем, сообщила пресс-служба полиции. Читать далее...

В больницах появились пациенты с отравлениями грибами

По данным действующего при Департаменте здоровья инфоцентра отравлений, начало грибного сезона, наступившего позже обычного из-за засушливого периода, сопровождается первыми серьезными случаями отравлений, из-за которых в больницах Таллинна сейчас три пациента, тяжелое состояние двух из них требует лечения антидотами и заместительной почечной терапии. Читать далее...

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back