Картина дня: взрыв газа в Тарту, жизнь в условиях новых ограничений и похороны застреленного полицией мужчины

ФОТО И ВИДЕО 〉 В Тарту из-за взрыва пострадали девять человек, шестеро серьезно ранены

Сегодня в 13.44 в Центр тревоги сообщили, что из одной квартиры дома на тартуской улице Яама пахнет газом. Поскольку по первоначальной информации был известно, что в квартире находился пьяный мужчина, который не открыл дверь, помимо спасателей на происшествие отреагировали полиция и врачи. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Жертвы взрыва газа в тяжелом состоянии, но стабильны

По словам оперативного дежурного Кайдо Ыунапуу, который в четверг руководил ликвидацией последствий сильного взрыва газа в Тарту на улице Яама, спасатели, полицейские и работник скорой помощи были рядом с местом аварии одновременно, потому что на такие вызовы всегда отвечают совместно. Читать далее...

Взрыв и пожар в Тарту: соседи рассказали о проблемном мужчине

Взрыв на втором этаже многоквартирного дома на тартуской улице Яама в четверг был настолько сильным, что обломки можно найти в десятках метров от места происшествия. Ударная волна также затронула соседские дома и одно из другим разбила окна. Хотя власти пока не обнародовали возможную причину взрыва, местные жители, оправившись от испуга, были готовы поделиться своими сведениями и предположениями. В основном упоминался один мужчина с асоциальными привычками. Читать далее...

Взрыв и возгорание в Тарту: пьяный мужчина заперся в квартире, два полицейских в очень тяжелом состоянии

Произошедший в четверг в Тарту на улице Яама взрыв газа с крайне тяжелыми последствиями спровоцировал мужчина, очевидно, находившийся в состоянии опьянения, который заперся в квартире. Читать далее...

Владелица кафе о коронаограничениях: официантам приходится играть в полицейских

Встретившиеся лицом у лицу с новыми коронаограничениями предприятия общественного питания вновь оказались в сложной ситуации. С одной стороны, за последние полтора года коронавирус уже оставил глубокий след, с другой стороны, предприятия по-прежнему раздражает практика, когда введение новых правил происходит за столь короткие сроки. «Мы заранее знали, куда будем двигаться к осени. Есть много вещей, которые наше правительство могло бы четче прояснять и обозначать», - сказала в студии Postimees основательница кафе NOP Маргит Аасмяэ.

«В теле моего сына пять пуль»: в Ляэнемаа прошли похороны застреленного полицией 28-летнего мужчины

Вчера днем вокруг траурного зала в Меэгомяэ (волость Выру) под мачтовыми соснами было припарковано множество автомобилей. Тех, кто пришел проститься с погибшим в Ляэнемаа Куйде Сумеркиным, насчитывалось не менее 50. Читать далее...

Прямая трансляция 〉 Правительство: следить за ношением масок и нахождением в изоляции будут полицейские патрули