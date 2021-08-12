Картина дня: жизнь в условиях новых ограничений, похороны застреленного полицией мужчины и споры вокруг строительства карьера
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 августа.
Сегодня прошла пресс-конференция по итогам совещания правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр юстиции Марис Лаури, министр внутренних дел Кристьян Яани и министр образования и науки Лийна Керсна. Читать далее...
Вчера днем вокруг траурного зала в Меэгомяэ (волость Выру) под мачтовыми соснами было припарковано множество автомобилей. Тех, кто пришел проститься с погибшим в Ляэнемаа Куйде Сумеркиным, насчитывалось не менее 50. Читать далее...
Департамент окружающей среды выдал разрешение на открытие известнякового карьера в Ида-Вирумаа на территории между двумя деревнями, находящимися на расстоянии около 500 метров друг от друга. Читать далее...
Встретившиеся лицом у лицу с новыми коронаограничениями предприятия общественного питания вновь оказались в сложной ситуации. С одной стороны, за последние полтора года коронавирус уже оставил глубокий след, с другой стороны, предприятия по-прежнему раздражает практика, когда введение новых правил происходит за столь короткие сроки. «Мы заранее знали, куда будем двигаться к осени. Есть много вещей, которые наше правительство могло бы четче прояснять и обозначать», - сказала в студии Postimees основательница кафе NOP Маргит Аасмяэ.
В августе в Таллиннской скорой помощи были прекращены трудовые договоры с 22 работниками, поскольку они отказались вакцинироваться. Часть из них решили судиться с главным врачом Раулем Адласом. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6005 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 378, то есть 6,3% от общего количества тестов. Читать далее...
Поскольку сокращение операционных расходов является важной составляющей стратегии государственного бюджета, Департамент полиции и погранохраны (PPA) планирует сократить количество должностей. Хотя в настоящее время нет плана сокращения сотрудников, в то же время в полиции не планируют нанимать новых сотрудников на вакантные рабочие места. Читать далее...
Издевательства в школе замечали годами. Были созданы различные движения, чтобы сделать школьную среду более свободной от издевательств. Иногда мы пытаемся скрыть проблему и говорим, что у нас есть школа, в которой все хорошо, но на самом деле все обстоит иначе. Кятлин Рохилайд-Альясте интересуется, действительно ли школы не хотят заниматься этой проблемой. Читать далее...
«Я совершенно не понимаю, почему вакцины считаются опасными. Ни одно другое широко используемое лекарство не контролируется так строго, как вакцины», - пишет семейный врач Кармен Йоллер в социальных сетях.
Одну дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили уже более 25 000 несовершеннолетних. Из них, по данным Лекарственного департамента, двое детей нуждались в медицинской помощи, и в обоих случаях имела место аллергическая реакция, пишет Postimees. Заодно департамент подчеркивает, что вакцины не влияют на деторождение. Читать далее...
Сегодня в 13.44 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Яама в Тарту произошел взрыв газа, в результате которого, по предварительной информации, пострадали пять работников оперативных служб, которые прибыли на место происшествия, и один житель многоквартирного дома. Читать далее...