Картина дня: жизнь в условиях новых ограничений, похороны застреленного полицией мужчины и споры вокруг строительства карьера

Прямая трансляция 〉 Правительство: следить за ношением масок и нахождением в изоляции будут полицейские патрули

Сегодня прошла пресс-конференция по итогам совещания правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр юстиции Марис Лаури, министр внутренних дел Кристьян Яани и министр образования и науки Лийна Керсна. Читать далее...

«В теле моего сына пять пуль»: в Ляэнемаа прошли похороны застреленного полицией 28-летнего мужчины

Вчера днем вокруг траурного зала в Меэгомяэ (волость Выру) под мачтовыми соснами было припарковано множество автомобилей. Тех, кто пришел проститься с погибшим в Ляэнемаа Куйде Сумеркиным, насчитывалось не менее 50. Читать далее...

Департамент дал разрешение на строительство известнякового карьера прямо посреди села

Департамент окружающей среды выдал разрешение на открытие известнякового карьера в Ида-Вирумаа на территории между двумя деревнями, находящимися на расстоянии около 500 метров друг от друга. Читать далее...

Владелица кафе о коронаограничениях: официантам приходится играть в полицейских

Встретившиеся лицом у лицу с новыми коронаограничениями предприятия общественного питания вновь оказались в сложной ситуации. С одной стороны, за последние полтора года коронавирус уже оставил глубокий след, с другой стороны, предприятия по-прежнему раздражает практика, когда введение новых правил происходит за столь короткие сроки. «Мы заранее знали, куда будем двигаться к осени. Есть много вещей, которые наше правительство могло бы четче прояснять и обозначать», - сказала в студии Postimees основательница кафе NOP Маргит Аасмяэ.

Уволенные работники скорой помощи будут судиться с главврачом

В августе в Таллиннской скорой помощи были прекращены трудовые договоры с 22 работниками, поскольку они отказались вакцинироваться. Часть из них решили судиться с главным врачом Раулем Адласом. Читать далее...

Диагноз COVID-19 поставлен 378 жителям Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6005 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 378, то есть 6,3% от общего количества тестов. Читать далее...

Полиция приостановила набор новых сотрудников

Поскольку сокращение операционных расходов является важной составляющей стратегии государственного бюджета, Департамент полиции и погранохраны (PPA) планирует сократить количество должностей. Хотя в настоящее время нет плана сокращения сотрудников, в то же время в полиции не планируют нанимать новых сотрудников на вакантные рабочие места. Читать далее...

Школьная травля начинается не в школе, а в обществе

Издевательства в школе замечали годами. Были созданы различные движения, чтобы сделать школьную среду более свободной от издевательств. Иногда мы пытаемся скрыть проблему и говорим, что у нас есть школа, в которой все хорошо, но на самом деле все обстоит иначе. Кятлин Рохилайд-Альясте интересуется, действительно ли школы не хотят заниматься этой проблемой. Читать далее...

Йоллер: совершенно не понимаю, почему вакцин боятся

«Я совершенно не понимаю, почему вакцины считаются опасными. Ни одно другое широко используемое лекарство не контролируется так строго, как вакцины», - пишет семейный врач Кармен Йоллер в социальных сетях.

Из 25 тысяч вакцинированных детей медицинская помощь потребовалась двоим

Одну дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили уже более 25 000 несовершеннолетних. Из них, по данным Лекарственного департамента, двое детей нуждались в медицинской помощи, и в обоих случаях имела место аллергическая реакция, пишет Postimees. Заодно департамент подчеркивает, что вакцины не влияют на деторождение. Читать далее...

Галерея 〉 В Тарту из-за взрыва горит жилой дом: пострадали шесть человек