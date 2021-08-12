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  • Правительство разрешило работодателям спрашивать у работников COVID-сертификат
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Правительство разрешило работодателям спрашивать у работников COVID-сертификат

Премьер-министр Кая Каллас. ФОТО: Herman-Erik Isop

Правительство одобрило постановление о биологических факторах риска, которое позволяет работодателям в качестве дополнительной меры профилактики спрашивать у работника справку о перенесенном заболевании COVID-19, вакцинации или отрицательный результат теста. Задачей работодателя является в ходе анализа факторов риска рабочей среды выяснить, насколько велика опасность заражения на рабочем месте, чтобы наилучшим образом защитить здоровье как сотрудников, так и клиентов.

Премьер-министр Кая Каллас отметила, что эпидемия коронавируса обязывает как правительство, так и работодателей обеспечить по возможности безопасную рабочую среду, чтобы трудовая жизнь могла продолжаться в нормальном режиме. «В Эстонии около 600 тысяч наемных работников, и мы знаем, что сейчас вирус распространяется в первую очередь среди трудоспособного населения. Мы в правительстве предприняли шаги для того, чтобы гарантировать безопасность людей в публичных местах, но в ситуации эпидемии крайне важно, чтобы и ходить на работу можно было по возможности безопасно как для самого человека, так и для его коллег и клиентов. Обезопасенная от COVID-19 рабочая среда поможет нам в условиях роста заражения защитить здоровье людей, сохранить рабочие места и предотвраить введение новых ограничений».

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк сказал, что повышение уровня безопасности рабочей среды необходимо, поскольку для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, важно, помимо обеспечения безопасности клиентов и пациентов, гарантировать и то, чтобы соприкасающиеся с ними работники были безопасны в инфекционном плане. «Лучшим способом защитить свое и чужое здоровье и сохранить общество открытым по-прежнему является вакцинация. Выбор вспомогательных средств и взвешивание альтернатив в соответствии с уровнем риска и возможностями является обязанностью работодателя».

Опираясь на анализ факротов риска в рабочей среде, работодатель может начать требовать у работников, которые соприкасаются с большим количеством людей, подтверждать свою эпидемиологическую безопасность, либо ввести иные меры, которые уменьшат опасность заражения, например, использование средств индивидуальной защиты. Эпидемиологическую безопасность можно подтвердить справкой о вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19 или сданном с отрицательным результатом тесте.

При составлении постановления правительство консультировалось с Центральным союзом работодателей, Эстонской торгово-промышленной палатой, Центральным союзом профсоюзов, Ассоциацией малых и средних предпринимателей, Трудовой инспекцией, Департаментом здоровья, Центральной организацией профсоюзов служащих TALO, MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE и Эстонским обществом врачей-гигиенистов.

Коммуникационное бюро правительства опубликует постановление и пояснительную записку в нему на сайте kriis.ee в разделе законодательных актов.

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