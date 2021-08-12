Правительство разрешило работодателям спрашивать у работников COVID-сертификат
Правительство одобрило постановление о биологических факторах риска, которое позволяет работодателям в качестве дополнительной меры профилактики спрашивать у работника справку о перенесенном заболевании COVID-19, вакцинации или отрицательный результат теста. Задачей работодателя является в ходе анализа факторов риска рабочей среды выяснить, насколько велика опасность заражения на рабочем месте, чтобы наилучшим образом защитить здоровье как сотрудников, так и клиентов.