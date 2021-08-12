Танцы на "Площади перемен" - такое название получил двор во Фрунзенском районе Минска. ФОТО: tut.by

За последний год одной из главных целей белорусских силовиков стали "дворовые чаты" - группы в мессенджере Telegram, которые объединяли соседей по дому или микрорайону. На фоне роста протестной активности эти чаты позволили соседям координировать свои действия.

За последний год одной из главных целей белорусских силовиков стали "дворовые чаты" - уникальное явление, родившееся в стране прошлым летом. Это небольшие группы в мессенджере Telegram, которые объединяли соседей по дому или микрорайону. На фоне роста протестной активности эти чаты позволили соседям, которые до этого едва здоровались, по-настоящему узнать друг друга и координировать свои действия - от похода на акцию протеста до совместного чаепития. Девизом участников стала строчка из песни группы "Сплин": "Мы не знали друг друга до этого лета".

Сколько этих чатов было - установить невозможно, но сами власти отчитывались о расправах над тысячами таких групп по всей стране. Силовики заставляли удалять эти чаты или сами внедрялись в них - постили красно-зеленые флаги и угрозы в адрес участников. Администраторов объявляли в розыск, вынуждали бежать из страны, заставляли извиняться на видеокамеры.

Весной и летом 2021 года давление еще больше усилилось. Следственный комитет Беларуси объявил, что участие в таких чатах приравнивается к экстремистской деятельности - власти сочли, что основным направлением этих "формирований" являются "радикальные действия". Их администрирование, таким образом, стало трактоваться как организация экстремистской группы - по белорусским законам это до семи лет тюрьмы.

Точное количество задержанных за чаты белорусские власти не называли; активисты говорят о десятках человек, попавших под обыски, административное или уголовное преследование.

Минск протесты ФОТО: Getty Images

Чаты создавались как открытые и общедоступные, теперь немногие оставшиеся закрыты - туда можно попасть только по личному знакомству. Ими не пользуются под настоящими именами, а их администраторы де-факто перешли в подпольный режим.

В Беларуси, где разгромлены собственные независимые СМИ и заблокированы многие иностранные, у Telegram, по некоторым подсчетам, в августе 2020 года было 2,4 млн пользователей (население страны - 9,3 млн человек). Основные новостные каналы вроде "Нехты", который в августе 2020 года читали 2,1 млн человек, признаны экстремистскими. Таким образом, дворовые чаты оставались одной из последних возможностей узнавать новости и общаться друг с другом.

Пойдемте чаю попьем?

Ольга (свою фамилию она попросила не указывать по соображениям безопасности) жила на окраине Минска. "В прошлой жизни я была неплохим бухгалтером", - говорит она о себе.

Ольга была администратором чата своего микрорайона. Чат был создан еще в первой половине 2020 года и выполнял чисто утилитарные функции: люди обсуждали, в каком магазине какие товары, где лучше сделать ремонт бытовой техники - и так далее.

Ольга говорит, что после событий 9-12 августа - президентских выборов и первых демонстраций протеста - потребность людей во встречах, разговорах и осмыслении происходящего была огромной. И тогда она просто написала в этот чат: у нас есть самовар на дровах, пойдемте чаю попьем. На предложение откликнулись десятки человек.

Самовар ФОТО: BBC

Чаепития стали ежевечерними, люди на них приходили после работы. Обсуждали новости, придумывали локальные акции вроде развешивания красно-белых лент - в цветах национального флага. Были очень аккуратны: на самих чаепитиях не было никакой символики или алкоголя. И то и другое могло стать поводом для вмешательства милиции.

В августе-сентябре, на пике активности, на чаепития собирались до 150 человек, говорит Ольга, в самом чате было около 1,5 тыс. участников (население микрорайона - порядка 10 тыс. человек). Люди приносили свои самовары, печенье и конфеты, сало и колбасу. Было много детей, вспоминает Ольга, счастливых от того, что сладкое здесь, в отличие от дома, можно было есть без ограничений.

Люди обсуждали как политику и помощь задержанным, так и совершенно рядовые вещи: состояние своих домов и дворов, детей, их успеваемость и школы.

Милиция часто наблюдала за происходящим, но не вмешивалась.

Начиная с октября 2020 года у Ольги начались проблемы. Сначала ее оштрафовали примерно на 25 базовых величин (около 300 евро) за развешивание красно-белых ленточек, потом задержали за то, что она пыталась отбить у милиционеров женщину, которую они хотели задержать. Наконец, рассказывает Ольга, она получила 12 суток за раскрашивание в красно-белый цвет перил старой лестницы, которая вела к местному пруду.

Чаепития не прекратились. "На мое первое задержание соседи ответили тем, что вынесли мангал", - смеется она.

"Мы выходили даже в морозы, было очень жалко терять то, что мы приобрели. У нас возникли отношения - даже больше, чем родственные. Мы помогали друг другу не только в протестной деятельности, но и в бытовых вещах. Не во всех семьях есть такие взаимоотношения", - говорит сейчас Ольга.

Минск протесты ФОТО: BBC

В феврале 2021 года, рассказывает Ольга, пришли уже за ее дочерью-студенткой и пытались обвинить ее в администрировании районного чата. Тогда мать и дочь сумели доказать, что это не так. "Уйми свою мать, тогда мы и тебя оставим в покое", - цитирует Ольга слова, сказанные ее дочери.

Буквально через несколько дней после этого уже Ольгу вызвали на допрос в Следственный комитет Беларуси, хотя до этого она общалась только с районными силовиками.

По телефону Ольга отшутилась: "Говорите, на часок к вам зайти? Мужчинам вообще верить нельзя, а вашей профессии - особенно". Она попросила небольшую отсрочку из-за простуды, сразу после этого семья собрала минимум вещей и уехала сначала на Украину, а оттуда в одну из стран Балтии.

Возбуждено ли против них дело, Ольга до сих пор не знает. По косвенным признакам да: по ее словам, дочь отчислили из вуза за то, что она находится в розыске.

Сейчас чат их микрорайона захвачен силовиками и дискредитирован. Ольга время от времени даже переписывается с этими людьми. "После того как посадили самолет с Протасевичем, они нам с дочерью написали: ждите, скоро и с вами так будет. Не буду вам цитировать то, что я написала им в ответ", - говорит она.

"Нажала кнопку - и понеслось!"

Ксения (свою фамилию она просит не называть из соображений безопасности) - сотрудница одной из IT-компаний. В августе прошлого года она снимала квартиру в хрущевке в центре Минска.

"Я нажала кнопку - и понеслось! - так она описывает создание чата в начале сентября 2020 года. - Тогда уже было видно, что такие небольшие тусовки начались во многих домах и районах, и мне хотелось бы, чтоб и у меня такое было".

По наблюдениям Ксении, дворовые чаты раньше всего появились на окраинах Минска в новых домах. Люди въезжали туда и объединялись для решения бытовых проблем еще до протестов. До центра же новшество дошло позже.

Ксения поделилась своей идеей с другом, они создали чат, напечатали объявления. Плюс один из известных белорусских блогеров в те дни предложил: присылайте мне названия чатов, а я их прорекламирую.

В первые же дни существования чата туда добавилось около трехсот, на пике - вспоминает Ксения - было около 1,3 тыс. участников. Ксения предложила встретиться в одном из дворов, на встречу пришло человек пятьдесят. "И сразу же началось: давайте газету издавать, давайте листовки сделаем. Кто-то говорит: давайте устроим в интернете голосование за флаг нашего микрорайона. Я говорю: зачем в интернете, давайте устроим прямо здесь настоящее голосование с урнами!" - вспоминает она.

Флаги районов ФОТО: BBC

"Это была такого рода психотерапия, которая нам всем тогда была так нужна", - говорит Ксения.

Вскоре во дворах начались концерты. Один раз Ксения шла по улице, и ей понравилась группа, игравшая в другом дворе неподалеку от ее дома. Она позвала музыкантов к ним - и те сразу согласились.

Здесь милиционеры тоже поначалу наблюдали и не вмешивались, иногда демонстративно пригоняли "бусик" (так в Беларуси называют автозаки), но никто не пугался.

Через чат пытались координировать и протестную активность, но быстро стало понятно, что его читают - он поначалу тоже был открытым. Обе попытки собраться вместе и пойти на протестное шествие сорвали силовики.

"Я понимала, что это опасно: администраторов чатов стали ловить еще в сентябре, заставляли удалять их, мне известна пара случаев, когда им вменяли участие в массовых беспорядках. Но я не думала об этом, - говорит Ксения. - Иначе из-за этого страха что-то делать было невозможно".

28 октября 2020 года пришли и за ней. Она проснулась в девять утра от того, что без перерыва звонил домофон. "Я сразу поняла, что это за мной, нормальные люди ко мне в такое время не приходят", - говорит она.

Помог все тот же чат: друзья Ксении подогнали машину прямо к подъезду, дали ей 15 минут на сборы, а потом ей повезло - машина с силовиками уехала. Как выяснилось чуть позже, за хозяйкой арендованной квартиры и последующим обыском.

"Я никогда не верила, что за мной могут прийти, я же не политический деятель, просто завела чатик", - до сих пор удивляется Ксения.

Друзья отвезли ее в приграничный городок, она переночевала у одноклассницы, которую не видела семь лет. "Привет, мне тут уголовка грозит", - поздоровалась с ней Ксения.

Сейчас она живет в одной из стран Европы. "Уровень репрессий победил наше бесстрашие, стало понятно, что это точно надолго, - говорит она. - Власть злится на нас за наши протесты и не успокоится, пока не заткнет".

"Полевые командиры"

Дворовые чаты не существовали автономно, их администраторы знакомились и контактировали между собой. Наряду с маленькими были и чаты на тысячи человек - группы людей из того или иного района.

Мы разговариваем с их координаторами в дополнительно зашифрованном чате, куда можно попасть только по приглашению - ссылке, которая перестает действовать сразу после того, как один раз ей воспользоваться.

Один из собеседников просит меня отправить ему любой мой пост в социальной сети и отредактировать его, сначала поставив знак препинания, а потом сразу убрав его. Так они убеждаются, что я тот, за кого себя выдаю.

"Нас же режим называет "полевыми командирами" и хуже того - так к нам и относится. Таким, как я, при малейшем подозрении вскрывают двери "болгаркой", - объясняет один из собеседников необходимость такой конспирации.

Площадь перемен ФОТО: Getty Images

Один из собеседников просит называть его в тексте "C for Chat" (аналогия с культовым для протестующих всего мира фильмом "V - значит вендетта").

Он рассказывает, что в августе 2020 года стал модератором одного из таких крупных чатов. Если туда приходили сторонники Александра Лукашенко, пытался переубедить их или просто банил.

"C for Chat" еще в сентябре понял, что людям его рода занятий грозит опасность. "Во время задержаний силовики начали захватывать аккаунты людей. Сначала все сводилось к вандализму. Они или удаляли найденные чаты и каналы, или вешали в них свою муть. Потом силовики поумнели и стали шифроваться. Арестовывали активиста, заставляли дать пароли к устройствам и аккаунтам - и прикидывались им в чатах. А мы вырабатывали способы противодействия этому".

Летом 2020 года, когда эта активность только начиналась, люди использовали свои настоящие имена и свои телефоны. Теперь для такого общения внутри Беларуси нужны специально для этого купленные аппараты с виртуальными или иностранными сим-картами, где основные мессенджеры защищены двухфакторной аутентификацией.

"Это систематическое противодействие силовых структур самоорганизации гражданского общества в стране. Они целенаправленно ищут координаторов, - резюмирует он. - Шантажируют арестованных, пытаются склонять к "добровольному" сотрудничеству, пытают. Я знаю о случаях, когда активиста в машине пытали, чтобы он выманил из дома своего друга. Я знаю, как другого админа захватили прямо на пешеходном переходе".

Три этапа из жизни чатов

Еще один собеседник Би-би-си, просивший назвать его ником Mr. Mountain, делит короткую историю дворовых чатов на несколько этапов.

Первый этап - это эйфория и те самые дворовые чаепития. Люди встречались около своих домов после митингов, делились впечатлениями, менялись красно-белыми зонтами и браслетами. Впервые почувствовав, что их дворы принадлежат им, они делали там уборку и сажали деревья.

"По ощущениям это было как перед падением Берлинской стены, только в нашем случае она дала лишь трещину", - говорит собеседник Би-би-си.

Второй этап, рассказывает Mr. Mountain, это защита завоеванных ценностей. Люди собирались и смеялись над участковыми милиционерами и сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства, которых заставили срезать красно-белые ленты и закрашивать такого же цвета лозунги. А вечером того же дня рисовали и вешали их заново, а потом прятались от ходивших по дворам силовиков.

Минск протесты ФОТО: BBC

Наконец, третий этап пришелся на позднюю осень, когда марши и шествия перестали быть городскими и стали локальными. Тогда админы чатов взяли на себя роль их организаторов и координаторов - и моментально стали целью номер один для властей.

"В узком кругу админов и активистов мы продумывали точку сбора, маршрут и пытались прорабатывать различные сценарии - с учетом того, что наступало где-то 15-е воскресенье подряд без мобильного интернета в стране (белорусские власти глушили интернет по выходным с лета 2020 года - Би-би-си). Было придумано огромное количество идей, помогающих жителям района вернуться домой с марша в целости и невредимости", - рассказывает собеседник Би-би-си.

"Конечно, нас никого не удивило то, что главной мишенью стали именно создатели протестной инфраструктуры - админы дворовых чатов, - говорит Mr. Mountain. - После принятия руководства маршами на себя, дворовые админы поняли, что это дорога в один конец. Что на кону будет стоять в том числе и наша свобода, а может быть и жизнь".

***

"Отток из открытых чатов есть. Люди устали от негатива, давно нет больших маршей и, кажется, что никого не осталось и ничего не происходит, - говорит собеседник Би-би-си с ником "C for Chat". - Но это не так, люди никогда не простят Лукашенко".

"По той информации, которая у меня есть, сейчас силовики буквально разделили районы и мониторят их, ищут взаимосвязи между общающимися, ловят даже обычных участников чатов и дают по 15-20 суток, чтобы в годовщину прошлогодних событий уж точно никто не вышел", - говорит IT-специалист Ксения.

В марте и апреле сотрудники главного управления по борьбе с коррупцией и противодействию организованной преступности задержали минимум семерых администраторов, которые модерировали около тысячи неназванных чатов в "Телеграме". Им грозит от шести до 10 лет лишения свободы.

16 июля суд в Минске вынес приговор по "делу студентов" - 12 человек осудили на сроки от 2 до 2,5 лет в колонии. Основа обвинения: они были администраторами или активными участниками чатов.

5 августа Следственный комитет отчитался, что передал в суд иски о признании экстремистскими неназванного количества телеграм-чатов. Среди них, например, такие: "Ждановичи, клуб любителей песен Виктора Цоя", "Новая Боровая 98%". Суд эти иски удовлетворил.