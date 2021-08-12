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В двух таллиннских школах будет новый директор

Новый директор. ФОТО: Postimees

Таллиннская городская администрация утверждает Оливера Якобсона директором Таллиннской гимназии Куристику и Эдгара Родиченко директором Таллиннской основной школы Махтра, пишет Postimees

На должность директора Таллиннской гимназии Куристику претендовали девять кандидатов. По решению отборочной комиссии 17 июня были проведены собеседования с четырьмя кандидатами. Кандидаты, приглашенные на собеседование, кратко представились и ответили на вопросы членов комиссии.

Комиссия решила использовать экспертов для оценки управленческих компетенций двух кандидатов. После заслушивания кандидатов, представления результатов оценки кандидатов экспертом, участвовавшего в работе комиссии, и последующего обсуждения, комиссия шестью голосами «за» избрала Оливера Якобсона директором Таллиннской гимназии Куристику.

На должность директора Таллиннской основной школы Махтра было подано два заявления. Интервью с кандидатами в директора прошли 4 июня. Кандидаты, приглашенные на собеседование, кратко представились и ответили на вопросы членов комиссии.

Комиссия решила использовать экспертов для оценки управленческих навыков кандидатов. После заслушивания кандидатов, представления результатов оценки кандидатов экспертом, участвовавшего в работе комиссии, и последующего обсуждения, комиссия шестью голосами «за» избрала Эдгара Родиченко директором Таллиннской основной школы Махтра.

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