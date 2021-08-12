На пляже Пирита снова обнаружены сине-зеленые водоросли

По словам старейшины Пирита Тыниса Лийната, Департамент здоровья взял пробы воды для купания на пляже Пирита после полученного сигнала.

«Сегодня Департамент здоровья сообщил районной управе, что сине-зеленые водоросли были обнаружены в общей картине проб, но не в массовом порядке», - сказал Лийнат.

Не исключено, что водоросли начнут концентрироваться в толще воды, возможно, они уже распространяются из-за ветра и дождя, утверждает Департамент здоровья.

«В ближайшее время купаться в Пирита не стоит. Однозначно не следует заходить в воду детям, пожилым и людям с более чувствительным здоровьем», - предупредил старейшина района.

Отравиться токсинами сине-зеленых вододорослей можно, главным образом, при питье воды, содержащей цианобактерии. Собакам достаточно полизать свои шерсть после купания в воде, содержащей сине-зеленые водоросли, чтобы получить отравление.

Симптомы отравления сине-зелеными вододорослями аналогичны симптомам гриппа: могут возникать покраснение кожи и глаз, недомогание и диарея, жар, насморк и кашель, мышечные боли и проблемы с равновесием.