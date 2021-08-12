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  • Нарвский дом Петра I отстроят заново, но, возможно, не будут называть домом Петра

Нарвский дом Петра I отстроят заново, но, возможно, не будут называть домом Петра

Дом Петра I (слева) на известном макете старой Нарвы авторства Федора Шанцына (первоначальная версия макета, 2014 год). ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

Дом Петра I в Нарве, который был поврежден во время Второй мировой войны и позже разобран, можно восстановить за 4,2 млн евро. Компания Компания BDA Consulting по заказу городских властей рассчитала варианты его использования и сроки окупаемости проекта. Но чтобы можно было строить на деньги из фондов, а потом рассчитывать на доходы от туристов, эксперты сильно изменили концепцию. На презентации проекта даже зашел спор о том, можно ли будет называть здание домом Петра.

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Хотя речь шла о создании в доме городского музея, в заявках в европейские фонды город будет просить финансирование для создания объекта, который сможет зарабатывать, развлекая туристов.

В подвале дома Петра сохранят исторические стены, которые сейчас законсервированы под слоем песка. Но вся надземная часть дома только снаружи будет повторять старинное здание.

Название нового музея придумают позже, при разработке маркетинга и экспозиции музея. Будет ли царь Петр на видном месте в этой экспозиции, зависит от того, будет это привлекать или, наоборот, отпугивать туристов.

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