Нарвский дом Петра I отстроят заново, но, возможно, не будут называть домом Петра

Дом Петра I в Нарве, который был поврежден во время Второй мировой войны и позже разобран, можно восстановить за 4,2 млн евро. Компания Компания BDA Consulting по заказу городских властей рассчитала варианты его использования и сроки окупаемости проекта. Но чтобы можно было строить на деньги из фондов, а потом рассчитывать на доходы от туристов, эксперты сильно изменили концепцию. На презентации проекта даже зашел спор о том, можно ли будет называть здание домом Петра.