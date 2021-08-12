Министерство: латвийские дороги - одни из самых опасных во всем Евросоюзе
Несмотря на прогресс, достигнутремый за 20 лет прогресс в области безопасности дорожного движения, в последние годы в Латвии наблюдается обратная тенденция — количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях людей увеличилось, и по сравнению с другими странами ЕС движение по латвийским дорогам все еще более опасно, заявил агентству LETA директор департамента автодорожной инфраструктуры Минсообщения Таливалдис Вецтиранс.