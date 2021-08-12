Взрыв и пожар в Тарту: соседи рассказали о проблемном мужчине

«Один мужчина жил там со своей матерью. До сих пор ему удавалось выжить только благодаря разуму матери», - объяснила Тийу, живущая в соседнем подъезде. Она также отметила, что когда прогремел взрыв, ей показалось, что весь дом рухнет.

«Уже до этого перед домом стояли машины спасателей и полиции. Когда грянул взрыв, в квартиру уже заходили сотрудники служб спасения. Очевидно, этот взрыв прогремел прямо им в лицо», - продолжила Тийу.

Сосед Тийу, отказавшийся назвать журналисту свое имя, немногословно отметил, что, как ему известно, хозяином квартиры был бывший заключенный с асоциальными привычками. Больше он ничего не захотел рассказывать.

«Я был как раз на пятом этаже, когда произошел взрыв. Когда я бежал по лестнице на улицу, я не видел огня, но все окна были выбиты», - сказал 26-летний Карл, который живет тремя этажами выше места взрыва. Он лично видел пострадавших сотрудников служб спасения с ожогами и в обугленной одежде.

По словам молодого человека, один из соседей сообщил в службы экстренной помощи об утечке газа: «Я выглянул в окно сразу после взрыва, и тогда спасатели уже были на месте. Это казалось очень странным».