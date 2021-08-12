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  • Взрыв и пожар в Тарту: соседи рассказали о проблемном мужчине
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Взрыв и пожар в Тарту: соседи рассказали о проблемном мужчине

Взрыв и возгорание в многоквартирном доме в Тарту. ФОТО: Kristjan Teedema

Взрыв на втором этаже многоквартирного дома на тартуской улице Яама в четверг был настолько сильным, что обломки можно найти в десятках метров от места происшествия. Ударная волна также затронула соседские дома и одно из другим разбила окна. Хотя власти пока не обнародовали возможную причину взрыва, местные жители, оправившись от испуга, были готовы поделиться своими сведениями и предположениями. В основном упоминался один мужчина с асоциальными привычками, пишет Tartu Postimees.

«Один мужчина жил там со своей матерью. До сих пор ему удавалось выжить только благодаря разуму матери», - объяснила Тийу, живущая в соседнем подъезде. Она также отметила, что когда прогремел взрыв, ей показалось, что весь дом рухнет.

«Уже до этого перед домом стояли машины спасателей и полиции. Когда грянул взрыв, в квартиру уже заходили сотрудники служб спасения. Очевидно, этот взрыв прогремел прямо им в лицо», - продолжила Тийу.

Сосед Тийу, отказавшийся назвать журналисту свое имя, немногословно отметил, что, как ему известно, хозяином квартиры был бывший заключенный с асоциальными привычками. Больше он ничего не захотел рассказывать.

«Я был как раз на пятом этаже, когда произошел взрыв. Когда я бежал по лестнице на улицу, я не видел огня, но все окна были выбиты», - сказал 26-летний Карл, который живет тремя этажами выше места взрыва. Он лично видел пострадавших сотрудников служб спасения с ожогами и в обугленной одежде.

По словам молодого человека, один из соседей сообщил в службы экстренной помощи об утечке газа: «Я выглянул в окно сразу после взрыва, и тогда спасатели уже были на месте. Это казалось очень странным».

Для выяснения точных обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело. «По имеющимся данным, у нас есть основание полагать, что взрыв могли устроить намеренно, поэтому мы проводим расследование по статье, предусматривающей причинение взрыва. Но сейчас важнее всего, чтобы все пострадавшие поправились, и я желаю им скорейшего выздоровления», - сказала ведущий прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя.

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