Взрыв и пожар в Тарту: соседи рассказали о проблемном мужчине
Взрыв на втором этаже многоквартирного дома на тартуской улице Яама в четверг был настолько сильным, что обломки можно найти в десятках метров от места происшествия. Ударная волна также затронула соседские дома и одно из другим разбила окна. Хотя власти пока не обнародовали возможную причину взрыва, местные жители, оправившись от испуга, были готовы поделиться своими сведениями и предположениями. В основном упоминался один мужчина с асоциальными привычками, пишет Tartu Postimees.