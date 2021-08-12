Умер бывший депутат Верховного Совета ЭССР Владимир Лебедев

С 1990 по 1992 год был депутатом и членом президиума Верховного Совета Эстонской ССР/Эстонской Республики. Входил в депутатскую фракцию "За равные права". Не участвовал в голосовании 20 августа 1991 года, когда было принято постановление "О государственной независимости Эстонии".