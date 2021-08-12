Умер бывший депутат Верховного Совета ЭССР Владимир Лебедев
Во вторник, 10 августа, на 70-м году жизни скончался депутат Верховного Совета ЭССР/ЭР последнего, 12-го, созыва Владимир Лебедев, пишет Rus.ERR.
Во вторник, 10 августа, на 70-м году жизни скончался депутат Верховного Совета ЭССР/ЭР последнего, 12-го, созыва Владимир Лебедев, пишет Rus.ERR.
В последнее время Владимир Лебедев проживал в российском Смоленске.
С 1990 по 1992 год был депутатом и членом президиума Верховного Совета Эстонской ССР/Эстонской Республики. Входил в депутатскую фракцию "За равные права". Не участвовал в голосовании 20 августа 1991 года, когда было принято постановление "О государственной независимости Эстонии".