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Умер бывший депутат Верховного Совета ЭССР Владимир Лебедев

Владимир Лебедев. ФОТО: Peeter Langovits

Во вторник, 10 августа, на 70-м году жизни скончался депутат Верховного Совета ЭССР/ЭР последнего, 12-го, созыва Владимир Лебедев, пишет Rus.ERR.

В последнее время Владимир Лебедев проживал в российском Смоленске.

С 1990 по 1992 год был депутатом и членом президиума Верховного Совета Эстонской ССР/Эстонской Республики. Входил в депутатскую фракцию "За равные права". Не участвовал в голосовании 20 августа 1991 года, когда было принято постановление "О государственной независимости Эстонии".

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