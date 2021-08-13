В Ляэнемаа бензовоз съехал с дороги, водитель серьезно пострадал
Сегодня в 9:30 в центр тревоги пришло сообщение о том, что в деревне Пяри волости Ляэне-Нигула съехал с дороги и перевернулся бензовоз.
Сегодня в 9:30 в центр тревоги пришло сообщение о том, что в деревне Пяри волости Ляэне-Нигула съехал с дороги и перевернулся бензовоз.
В результате аварии водитель грузовика получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Из бака просачивается топливо, которое ликвидируют спасатели.
Движение на месте происшествия закрыто и регулируется полицией.