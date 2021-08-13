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  • В Ляэнемаа бензовоз съехал с дороги, водитель серьезно пострадал

В Ляэнемаа бензовоз съехал с дороги, водитель серьезно пострадал

Полиция. ФОТО: Urmas Luik

Сегодня в 9:30 в центр тревоги пришло сообщение о том, что в деревне Пяри волости Ляэне-Нигула съехал с дороги и перевернулся бензовоз.

В результате аварии водитель грузовика получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Из бака просачивается топливо, которое ликвидируют спасатели.

Движение на месте происшествия закрыто и регулируется полицией.

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