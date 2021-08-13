Коронавирус выявлен у 282 жителей Эстонии

Среди новых заразившихся 22 человека, то есть 78,7%, это те, кто не прошел вакцинацию. У 60 (21,3%) курс вакцинации был завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 115 человек. 76 новых случаев в Харьюмаа приходится на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 46, в Пярнумаа — 26, в Ралпа-, Выру- и Ляэне-Вирумаа — по 12, в Пыльвамаа — восемь, в Йыгевамаа — семь, в Ляэне-, Валга- и Ида-Вирумаа — по шесть, на Сааремаа — пять, в Йыгева- и Вильяндимаа — по три новых случая. На Хийумаа новых заражений не выявлено. В 15 случаях место жительства зараженных отсутствовало в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 241,9 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,9% от общего количества сделанных тестов.

За сутки открыли восемь новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 67 пациентов. Из них 58 человек (86,6%) не были вакцинированы.

По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 683 042 человек, из которых у 91 813 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 591 229 человек — завершен. В течение суток было введено 5713 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 195 852 доз. Среди взрослых хотя бы одной дозой привиты 60,8%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).