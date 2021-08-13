Испания борется с тремя крупными ландшафтными пожарами
По словам официальных лиц, в Испании в четверг началось тушение трех крупных ландшафтных пожаров, вызванных жарой, пишет Postimees.
По словам официальных лиц, в Испании в четверг началось тушение трех крупных ландшафтных пожаров, вызванных жарой, пишет Postimees.
В провинции Таррагона пожар уничтожил около 40 гектаров ценных лесов.
Два небольших ландшафтных пожара вспыхнули в винодельческом регионе Ла-Риоха и в Сарагосе, где спасателям помогают два пожарных самолета.
В ближайшие дни температура поднимется более чем на 40 градусов на большей части Испании и соседней Португалии.