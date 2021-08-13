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Испания борется с тремя крупными ландшафтными пожарами

Ландшафтный пожар. ФОТО: Zumapress/Scanpix

По словам официальных лиц, в Испании в четверг началось тушение трех крупных ландшафтных пожаров, вызванных жарой, пишет Postimees

В провинции Таррагона пожар уничтожил около 40 гектаров ценных лесов.

Два небольших ландшафтных пожара вспыхнули в винодельческом регионе Ла-Риоха и в Сарагосе, где спасателям помогают два пожарных самолета.

В ближайшие дни температура поднимется более чем на 40 градусов на большей части Испании и соседней Португалии.

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