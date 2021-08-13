Tallink прекращает франчайзинг популярных брендов моды

Об этом BNS сообщила в биржевом релизе пресс-служба Tallink Grupp, пояснив, что концерн заключил договор с предприятием Talwest Grupp OÜ и продает этой фирме свое дочернее предприятие береговой торговли Baltic Retail OÜ.

Тем самым Tallink уступил Talwest франчайзинг таких популярных торговых марок как Esprit, Vero Moda, Jack&Jones, SuperDry и United Colors of Benetton в странах Балтии.

При этом Tallink оперировал в крупнейших столичных торговых центрах восемью магазинами, в которых работают в общей сложности 35 человек.

Пандемия COVID-19, связанные с ней вынужденные паузы в работе торговых центров, закрытых из-за ограничений на государственном уровне, заметное сокращение оборота в основном бизнесе Tallink Grupр в условиях пандемии привели руководство концерна к решению сосредоточиться на основной деятельности по обслуживанию пассажиров и продать дочернее предприятие береговой торговли, а также прекратить франчайзинг брендов моды.

За собой концерн оставит только оперирование отдельными магазинами береговой торговли в Таллиннском порту и магазином товаров первой необходимости в историческом павильоне ожидания на Балтийском вокзале.

Tallink Grupp также продолжит расширять сеть ресторанов быстрого питания Burger King в странах Балтии, сохраняя право франчайзинга во всех трех Балтийских странах.

Во втором квартале Tallink Grupp понес убытков на 24,3 млн евро. Квартальный оборот концерна за тот же период за год вырос на 32,5% до 86,1 млн евро.

В начале августа Tallink сообщил бирже, что планирует эмитировать акции на сумму 31,5 млн евро.