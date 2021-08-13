Мелкие предприятия боятся, что правительство бросит их под танк на вакцинационном фронте

Илле Нукурт-Мурумаа подчеркивает, что занимается анализами рисков уже 26 лет и обладает глубокими знаниями в этой области. «Если государство говорит, что вакцинация совершенно неизбежна и в случае отказа от прививки можно уволить человека, то это дилетантская позиция. На самом деле ни один работодатель не сможет обосновать, почему вакцинация является единственным решением, так как всегда есть средства индивидуальной защиты. Я говорю об этом так уверенно, потому что в своей жизни сделала боле 1000 анализов риска. Разговор о том, что у работодателя появится право уволить работника из-за отсутствия прививки, крайне непрофессионален», - остается верна себе вице-президент EVEA.

Карин Мадиссон. ФОТО: Erakogu

Присяжный адвокат юридической фирмы Sorainen Карин Мадиссон объяснила, что у работодателей очень разные факторы риска, которые требуют оценки, и создать для одного фактора риска точный набор правил не кажется разумным. «Если государство хочет таким образом регулировать один конкретный фактор риска и пытается ограничить свободу принятия решений работодателями, это довольно необычно», - отметила она, посоветовав проводить анализ рисков с учетом реальных рисков.

Если центральные союзы работодателей и профсоюзов успокаивают, что на самом деле ничего сильно не изменится, то, по оценке Накурт-Мурумаа, дьявол кроется в деталях. «Проблема заключается в том, что теперь по факту работодателей хотят обязать собирать личные данные. Такие данные ни один работодатель ранее не собирал ни об одном работнике. В том числе и больницы, что означает, что у работников сразу же возникнет неповиновение и сопротивление», - сказала она, сославшись на возможные судебные тяжбы.

Один день на сбор комментариев

Кроме того, EVEA не понравилось, что составители законопроекта выделили всего один рабочий день на сбор комментариев, что не позволяет вносить предложения по существу, не говоря уже о том, чтобы узнать мнение у своих членов.

Арто Аас. ФОТО: Remo Tõnismäe

Исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас отметил, что шаги правительства в нынешней ситуации делаются крайне быстро, и вся информация легко не доходит до предпринимателей. В то же время Аас считает открытое обращение EVEA чересчур эмоциональным. «Безусловно, темп был стремительным и в обычных обстоятельствах это неприемлемо, но если смотреть на содержание постановления, то на самом деле оно дает работодателям большую правовую ясность и больше свободы», - отметил он.

Присяжный адвокат Карин Маддисон придерживается другого мнения. «Неясно, чего именно этим постановлением хотят добиться. Если думать о доброй традиции, как можно было бы составлять законопроекты и привлекать к обсуждению стороны, то здесь все страшно противоречит известным принципам. Если давать сторонам возможность лишь в течение 24 часов выразить свое мнение, то это нужно лишь для того, чтобы поставить галочку в документе. Вирус появился не вчера, у нас было достаточно времени, чтобы освоиться и спокойно продумать план», - уверена она.

Арто Аас подтвердил, что кардинально ничего не изменится, потому что все основные положения уже вписаны в Закон о гигиене и безопасности труда. «Просто уточняются некоторые нюансы. Я думаю, что если бы представители EVEA встретились с Министерством социальных дел и Трудовой инспекцией, многие проблемы и напряженность были бы разрешены», - добавил он.