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  • Мелкие предприятия боятся, что правительство бросит их под танк на вакцинационном фронте

Мелкие предприятия боятся, что правительство бросит их под танк на вакцинационном фронте

  • Тяжелое решение об обязательной вакцинации делегируют на работодателей
  • Недовольство EVEA понимают не все
  • Министерство социальных дел: речь не идет о нарушении Конституции
  • Присяжный адвокат: неясно, чего этим постановлением вообще хотят добиться
Илле Накурт-Мурумаа. ФОТО: Herman-Erik Isop

Ассоциация малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA) обнародовала открытое обращение к членам правительства и канцлеру юстиции, в котором утверждает, что государство ведет себя неконстуционно и перекладывает ответственность на фирмы.

На этой неделе правительство одобрило постановление о биологических опасностях, которое позволяет работодателям в качестве дополнительной превентивной меры требовать от сотрудника справку о том, что он переболел Covid-19, вакцинирован или имеет отрицательный результат теста. Задача работодателя - выявить риск заражения на рабочем месте путем анализа рисков рабочей среды, чтобы лучше защитить здоровье как сотрудников, так и клиентов.

«Мы не противники вакцинации, мы во всех отношениях "за". Более того, мы сами привиты, включая меня», - подтвердила вице-президент EVEA Элле Нукурт-Мурумаа Postimees. По ее словам, проблема заключается в том, что государство не может решить вопрос, является ли вакцинация в Эстонии обязательной, и мягко делегирует это на работодателей. «Если работнику не нравится, что работодатель собирает его личные данные, человек не пойдет в суд против государства, он будет судиться с работодателем», - привела она пример. 

По словам вице-канцлера сферы труда Министерства социальных дел Стена Андреаса Эрлиха, постановление не обязывает работодателя тестировать или вакцинировать работников, но предоставляет для этого более четкие и простые возможности, уменьшая бюрократию и упрощая создание безопасной рабочей среды.

Председатель Эстонского центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон отметил, что один и тот же метод анализа рисков действует в Эстонии уже много лет, и все предприниматели знали о нем, когда начинали свою деятельность. «Возложить на работников обязанность доказать, что ты не заразен, или, по крайней мере, скорее всего, не являешься переносчиком вируса, по моему мнению, вполне логично. Если клиенты проверены, точно такой же стандарт должен распространяться и на работников», - полагает он.

Новых обязательств нет

Петерсон считает странным сейчас приводить аргументы в пользу стоимости и сложности проведения анализа рисков, когда он был обязательным в течение многих лет. «Неужели до сих пор нарушали закон?» - недоумевает он.

«Мы знаем, что многие мелкие предприниматели проделали отличную работу по анализу и устранению проблем в рабочей среде. Если вы сейчас говорите, что являетесь мелким предпринимателем и не должны проводить анализ рисков, но при этом можете спокойно убивать сотрудников, то это странно», - добавил он. 

Министерство социальных дел подтверждает, что речь не идет о нарушении Конституции. Ведомство подчеркивает, что на работодателей не будут в одночасье навешивать новые обязательства и они не понесут большие расходы. По слова вице-канцлера Эрлиха, каждый предприниматель сам решает, какие расходы будет нести.

То, что анализ рисков, — это не новое явление, подтверждает также Министерство социальных дел. По словам Эрлиха, обязанность оценивать риски трудовой среды исходит из Закона о гигиене и безопасности труда и действует уже с 1999 года. «В конце прошлого года Рийгикогу принял поправку к закону, согласно которой анализ рисков следует подавать Трудовой инспекции к 1 сентября 2021 года. Решению предшествовал длительный процесс обсуждения, к которому в числе прочего привлекали EVEA. Поэтому у предприятий был почти год на составление анализа риска и подачи отчета Трудовой инспекции. Безусловно, ни для одного предприятия не было сюрпризом, что SARS-CoV-2 распространяется также в трудовой среде и следует подумать, как снизить риски», - объяснил вице-канцлер сферы труда Министерства социальных дел Стен Андреас Эрлих.

Илле Нукурт-Мурумаа подчеркивает, что занимается анализами рисков уже 26 лет и обладает глубокими знаниями в этой области. «Если государство говорит, что вакцинация совершенно неизбежна и в случае отказа от прививки можно уволить человека, то это дилетантская позиция. На самом деле ни один работодатель не сможет обосновать, почему вакцинация является единственным решением, так как всегда есть средства индивидуальной защиты. Я говорю об этом так уверенно, потому что в своей жизни сделала боле 1000 анализов риска. Разговор о том, что у работодателя появится право уволить работника из-за отсутствия прививки, крайне непрофессионален», - остается верна себе вице-президент EVEA.

Карин Мадиссон. ФОТО: Erakogu

Присяжный адвокат юридической фирмы Sorainen Карин Мадиссон объяснила, что у работодателей очень разные факторы риска, которые требуют оценки, и создать для одного фактора риска точный набор правил не кажется разумным. «Если государство хочет таким образом регулировать один конкретный фактор риска и пытается ограничить свободу принятия решений работодателями, это довольно необычно», - отметила она, посоветовав проводить анализ рисков с учетом реальных рисков. 

Если центральные союзы работодателей и профсоюзов успокаивают, что на самом деле ничего сильно не изменится, то, по оценке Накурт-Мурумаа, дьявол кроется в деталях. «Проблема заключается в том, что теперь по факту работодателей хотят обязать собирать личные данные. Такие данные ни один работодатель ранее не собирал ни об одном работнике. В том числе и больницы, что означает, что у работников сразу же возникнет неповиновение и сопротивление», - сказала она, сославшись на возможные судебные тяжбы.

Один день на сбор комментариев

Кроме того, EVEA не понравилось, что составители законопроекта выделили всего один рабочий день на сбор комментариев, что не позволяет вносить предложения по существу, не говоря уже о том, чтобы узнать мнение у своих членов.

Арто Аас. ФОТО: Remo Tõnismäe

Исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас отметил, что шаги правительства в нынешней ситуации делаются крайне быстро, и вся информация легко не доходит до предпринимателей. В то же время Аас считает открытое обращение EVEA чересчур эмоциональным. «Безусловно, темп был стремительным и в обычных обстоятельствах это неприемлемо, но если смотреть на содержание постановления, то на самом деле оно дает работодателям большую правовую ясность и больше свободы», - отметил он.

Присяжный адвокат Карин Маддисон придерживается другого мнения. «Неясно, чего именно этим постановлением хотят добиться. Если думать о доброй традиции, как можно было бы составлять законопроекты и привлекать к обсуждению стороны, то здесь все страшно противоречит известным принципам. Если давать сторонам возможность лишь в течение 24 часов выразить свое мнение, то это нужно лишь для того, чтобы поставить галочку в документе. Вирус появился не вчера, у нас было достаточно времени, чтобы освоиться и спокойно продумать план», - уверена она.

Арто Аас подтвердил, что кардинально ничего не изменится, потому что все основные положения уже вписаны в Закон о гигиене и безопасности труда. «Просто уточняются некоторые нюансы. Я думаю, что если бы представители EVEA встретились с Министерством социальных дел и Трудовой инспекцией, многие проблемы и напряженность были бы разрешены», - добавил он.

Что такое EVEA?

Ассоциация малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA) представляет более 6200 предприятий через прямых и коллективных членов, что делает ее крупнейшей межотраслевой зонтичной организацией для предпринимателей в Эстонии как по числу членов, так и по представленной целевой группе. 

Более 99% предприятий в Эстонии — малые или средние предприятия, в том числе 94% - микропредприятия. 

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