Мелкие предприятия боятся, что правительство бросит их под танк на вакцинационном фронте
- Тяжелое решение об обязательной вакцинации делегируют на работодателей
- Недовольство EVEA понимают не все
- Министерство социальных дел: речь не идет о нарушении Конституции
- Присяжный адвокат: неясно, чего этим постановлением вообще хотят добиться
Ассоциация малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA) обнародовала открытое обращение к членам правительства и канцлеру юстиции, в котором утверждает, что государство ведет себя неконстуционно и перекладывает ответственность на фирмы.