Галерея: залитая ласковым светом шведская дача

Пятнадцать лет назад Мария и Петер свернули не на ту дорогу в своем путешествии по родной стране, но именно этот случай изменил их жизнь. В тот день они нашли участок своей мечты, на котором впоследствии и построили милый семейный домик для беззаботных летних каникул. И хоть дому всего чуть больше 10 лет, его интерьеры наполнены чудесными классическими и винтажными элементами, а комнаты залиты ласковым естественным светом.