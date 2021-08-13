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Галерея: залитая ласковым светом шведская дача

Шведские дачи уже не раз были персонажами наших публикаций. Вот и опять блогеры из Pufikhomes предлагают съездить на дачу. На шведскую дачу.

Пятнадцать лет назад Мария и Петер свернули не на ту дорогу в своем путешествии по родной стране, но именно этот случай изменил их жизнь. В тот день они нашли участок своей мечты, на котором впоследствии и построили милый семейный домик для беззаботных летних каникул. И хоть дому всего чуть больше 10 лет, его интерьеры наполнены чудесными классическими и винтажными элементами, а комнаты залиты ласковым естественным светом.

Посмотрите галерею, возможно, вы найдете в шведских дачных интерьерах что-то по своему вкусу и захотите повторить это у себя на даче.

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