Картина дня: инцидент в Таллиннском аэропорту, новые требования к документам и опасения предприятий

Таллиннский аэропорт со дня демонтировал поддерживающую женщин Беларуси выставку

Таллиннский аэропорт в срочном порядке удалил размещенную 30 июля фотовыставку Fotografiska о женщинах, противостоящих диктатуре белорусского президента Александра Лукашенко. По словам представителей аэропорта, речь идет об ошибке. Читать далее...

В Эстонии изменяются требования к удостоверяющим личность документам

По всей Европе в текущем году будут введены биометрические удостоверения личности, а это означает, что с 23 августа на ID-карту будут добавлены отпечатки пальцев, как и на паспорте и карте вида на жительство. Читать далее...

Выявленное у Анатолия Архангельского прионное заболевание в этом году диагностировали в Эстонии больше обычного

На прошлой неделе в СМИ попала информация о том, что у находящегося на лечении в Италии солиста балета театра «Эстония» Анатолия Архангельского выявлено прионное заболевание. Местные врачи подозревают, что болезнь проявилась из-за перенесенного весной Covid-19. В этом году необычно часто этот диагноз ставили и в Эстонии. Читать далее...

Мелкие предприятия боятся, что правительство бросит их под танк на вакцинационном фронте

Ассоциация малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA) обнародовала открытое обращение к членам правительства и канцлеру юстиции, в котором утверждает, что государство ведет себя неконстуционно и перекладывает ответственность на фирмы. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 282 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7888 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 282, то есть 3,6% от общего количества тестов. Читать далее...

Четверо пострадавших от взрыва проходят лечение в Таллинне

Шесть человек, в числе которых двое спасателей, двое полицейских и работник скорой помощи, были серьезно ранены вчера в результате взрыва газа на улице Яама в Тарту. Четверо из них были доставлены вчера в Северо-Эстонскую региональную больницу в Таллинне, потому что там работает Центр ожогов. Читать далее...

ВОЗ возобновит расследование происхождения вируса SARS-GoV-2

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится к проведению второй серии исследований, призванных определить причину возникновения пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ВОЗ. Читать далее...

Галерея 〉 Из желающих привиться вакциной Janssen выстроилась длинная очередь