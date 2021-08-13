Картина дня: инцидент в Таллиннском аэропорту, новые требования к документам и опасения предприятий
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 августа.
Таллиннский аэропорт в срочном порядке удалил размещенную 30 июля фотовыставку Fotografiska о женщинах, противостоящих диктатуре белорусского президента Александра Лукашенко. По словам представителей аэропорта, речь идет об ошибке. Читать далее...
По всей Европе в текущем году будут введены биометрические удостоверения личности, а это означает, что с 23 августа на ID-карту будут добавлены отпечатки пальцев, как и на паспорте и карте вида на жительство. Читать далее...
На прошлой неделе в СМИ попала информация о том, что у находящегося на лечении в Италии солиста балета театра «Эстония» Анатолия Архангельского выявлено прионное заболевание. Местные врачи подозревают, что болезнь проявилась из-за перенесенного весной Covid-19. В этом году необычно часто этот диагноз ставили и в Эстонии. Читать далее...
Ассоциация малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA) обнародовала открытое обращение к членам правительства и канцлеру юстиции, в котором утверждает, что государство ведет себя неконстуционно и перекладывает ответственность на фирмы. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7888 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 282, то есть 3,6% от общего количества тестов. Читать далее...
Шесть человек, в числе которых двое спасателей, двое полицейских и работник скорой помощи, были серьезно ранены вчера в результате взрыва газа на улице Яама в Тарту. Четверо из них были доставлены вчера в Северо-Эстонскую региональную больницу в Таллинне, потому что там работает Центр ожогов. Читать далее...
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится к проведению второй серии исследований, призванных определить причину возникновения пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ВОЗ. Читать далее...
Несколько дней назад Больница Ярвамаа сообщила, что во время Фестиваля мнений в Пайде будет вакцинировать без предварительной регистрации, то есть в порядке живой очереди, всех жителей старше 12 лет. Подставить плечо можно в помещениях Музея Ярвамаа по адресу Таллинна, 9. Читать далее...