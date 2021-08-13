Фургон DPD съехал в кювет и перевернулся на крышу

«Когда мы прибыли на место происшествия, водителю как раз оказали первую помощь, его повезли в больницу», - сказал изданию Virumaa Teataja полицейский. Известно, что 26-летний водитель был трезв.

Сообщение о ДТП поступило около 10:00. Двигавшийся со стороны Лехтсе фургон, согласно следам на асфальте, на прямой дороге отклонился вправо. Он слетел в довольно глубокий кювет и перевернулся.

«Действительно нельзя сказать, как на прямой дороге и при хорошей видимости такое могло произойти. Один из вариантов — ослепляющее солнце. Я не могу спекулировать на тему, занимался ли водитель за рулем посторонними делами. Также у него могли возникнуть проблемы со здоровьем», - предположил полицейский.