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  • Фургон DPD съехал в кювет и перевернулся на крышу

Фургон DPD съехал в кювет и перевернулся на крышу

Находившиеся на месте происшествия полицейские не смогли точно сказать, почему на прямой дороге между Лехтсе и Янеда фургон Citroën Jumper курьерской службы DPD съехал в кювет.

«Когда мы прибыли на место происшествия, водителю как раз оказали первую помощь, его повезли в больницу», - сказал изданию Virumaa Teataja полицейский. Известно, что 26-летний водитель был трезв.

Сообщение о ДТП поступило около 10:00. Двигавшийся со стороны Лехтсе фургон, согласно следам на асфальте, на прямой дороге отклонился вправо. Он слетел в довольно глубокий кювет и перевернулся. 

«Действительно нельзя сказать, как на прямой дороге и при хорошей видимости такое могло произойти. Один из вариантов — ослепляющее солнце. Я не могу спекулировать на тему, занимался ли водитель за рулем посторонними делами. Также у него могли возникнуть проблемы со здоровьем», - предположил полицейский.

Через полтора часа на место происшествия прибыл другой фургон DPD, в который стали перегружать посылки.

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