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  • На шоссе Таллинн-Тюри столкнулись два автомобиля

Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Тюри столкнулись два автомобиля

Сегодня, 13 августа, около 14:00 на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в деревне Кяндику (волость Тюри, Ярвамаа) произошло ДТП.

По первоначальным данным, столкнулись две машины. Обе ехали в сторону Таллинна. В какой-то момент водитель первого автомобиля стал поворачивать налево, а второй врезался в него.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе то, есть ли пострадавшие», - сказала пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла.

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