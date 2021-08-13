Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Тюри столкнулись два автомобиля
Сегодня, 13 августа, около 14:00 на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в деревне Кяндику (волость Тюри, Ярвамаа) произошло ДТП.
Сегодня, 13 августа, около 14:00 на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в деревне Кяндику (волость Тюри, Ярвамаа) произошло ДТП.
По первоначальным данным, столкнулись две машины. Обе ехали в сторону Таллинна. В какой-то момент водитель первого автомобиля стал поворачивать налево, а второй врезался в него.
«Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе то, есть ли пострадавшие», - сказала пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла.