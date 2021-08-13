В Тарту под виадуком на улице Рийа застряла машина для уборки улиц
В пятницу в 13.30 под железнодорожным виадуком на улице Рийа в Тарту застряла машина для уборки улиц.
В пятницу в 13.30 под железнодорожным виадуком на улице Рийа в Тарту застряла машина для уборки улиц.
Находившийся недалеко от места происшествия Уку Пира с велосипедом увидел проезжающую по улице Рийа машину для уборки улиц, бак которой был в наклоненном положении. «Я впервые увидел, что коробчатая часть такой машины поднята, я не знал, что это возможно. Тогда мне сразу пришло в голову, что высота моста здесь четыре метра, но эта машина намного выше, и она не пролезет», - описал он.
Пира увидел, как машина с грохотом врезалась в мост и застряла там. Другие машины не смогли проехать под мостом.
Когда стало ясно, что движение нужно остановить, по словам очевидца, полиция начала организовывать движение по новому маршруту от улицы Рийа в сторону центра Сыбра, где движение еще не открыто.