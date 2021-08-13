В Тарту под виадуком на улице Рийа застряла машина для уборки улиц

Находившийся недалеко от места происшествия Уку Пира с велосипедом увидел проезжающую по улице Рийа машину для уборки улиц, бак которой был в наклоненном положении. «Я впервые увидел, что коробчатая часть такой машины поднята, я не знал, что это возможно. Тогда мне сразу пришло в голову, что высота моста здесь четыре метра, но эта машина намного выше, и она не пролезет», - описал он.